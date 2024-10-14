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Україна в Лізі Націй не змогла переграти Чехію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна в Лізі Націй не змогла переграти Чехію
Україна здобула нічию в матчі з Чехією
фото з відкритих джерел

Збірна України зіграла із Чехією. Матч завершився з рахунком 1-1

14 жовтня 2024 року футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Чехія вийшла вперед завдяки голу Лукаша Черва на 18-й хвилині. Проте Україна зуміла вирівняти рахунок у другому таймі завдяки голу Артема Довбика на 51-й хвилині​.

Ця нічия дозволила Чехії залишатися на другій позиції в групі, тоді як Україна наразі займає четверте місце.

Україна в Лізі Націй не змогла переграти Чехію фото 1
Фото: flashscore.ua

У паралельному матчі нашої групи Албанія мінімально здолала команду Грузії 1-0.

Під час матчу гравець збірної Олексій Гуцуляк зазнав важкої травми перед епізодом, коли в першому таймі гол забили чехи. 

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Теги: Чехія Збірна України Україна Олексій Гуцуляк Албанія

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