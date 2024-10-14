Україна в Лізі Націй не змогла переграти Чехію

Україна здобула нічию в матчі з Чехією

Збірна України зіграла із Чехією. Матч завершився з рахунком 1-1

14 жовтня 2024 року футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Чехія вийшла вперед завдяки голу Лукаша Черва на 18-й хвилині. Проте Україна зуміла вирівняти рахунок у другому таймі завдяки голу Артема Довбика на 51-й хвилині​.

Ця нічия дозволила Чехії залишатися на другій позиції в групі, тоді як Україна наразі займає четверте місце.

У паралельному матчі нашої групи Албанія мінімально здолала команду Грузії 1-0.

Під час матчу гравець збірної Олексій Гуцуляк зазнав важкої травми перед епізодом, коли в першому таймі гол забили чехи.