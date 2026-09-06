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Антонеллі з хвоста пелотону феноменально прорвався до перемоги на Гран-прі Італії Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Антонеллі з хвоста пелотону феноменально прорвався до перемоги на Гран-прі Італії Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі влаштував шалений прорив
фото: LaPresse

Італієць яскраво тріумфував на домашній трасі

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі виграв італійський етап. Про це повідомляє «Главком».

Італійський пілот на стартовій решітці опинився на 19-й сходинці після заміни двигуна напередодні гран-прі. Тож на перших метрах дистанції він уникнув гарячої боротьби за перші місця. А там пілот «Феррарі» Шарль Леклер спершу грубо закрив проїзд напарнику Льюїсу Гемілтону, а потім не вписався у поворот і влетів у захисний бар'єр.

Серйозна аварія змусила дирекцію зупинити гонку червоними прапорами. На той час у пелотоні відбулися чималі зміни. Зокрема, Джордж Расселл («Мерседес») пройшов сенсаційно володаря поулу П'єра Гаслі з «Альпін». Після рестарту перший опинився під тиском гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена.

На 12-му колі нідерландець залишив британського пілота позаду. Тим часом Антонеллі вже прорвався у першу п'ятірку. Расселл зумів повернути лідерство, а на 16-му колі позаду нього опинився молодий партнер по стайні. За дуетом із «Мерседеса» постійно змінювали один одного Ферстаппен, Гемілтон і Оскар Піастрі з «Макларена».

Зрештою, вирішальною для визначення переможця стала стратегія. Фінальний відрізок Расселла вийшов тривалим, тож під кінець гран-прі він почав втрачати час на застарілій гумі. Натомість Антонеллі на свіжіших шинах швидкими темпами скорочував відставання від британського гонщика.

Розв'язка ледь не обернулася фіаско для «Мерседеса». На 49-му колі італієць вирішив атакувати Расселла. Та той оборонявся до останнього, тож обидва ледь не завершили етап достроково в гравії. Утім, на наступному колі Антонеллі таки пройшов напарника без ексцесів та виграв етап.

Компанію пілотам німецько-британської стайні на подіумі склав Ферстаппен. Також у залікову зону потрапили чинний чемпіон Ландо Норріс («Макларен»), згадані раніше Піастрі, Гемілтон, Гаслі, а також Арвід Ліндблад із «Рейсінг Буллз», гонщик «Альпін» Франко Колапінто та Юкі Цунода («Рейсінг Буллз»).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

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