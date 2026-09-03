Лідер сезону Формули-1 стартуватиме останнім на Гран-прі Італії

Кваліфікація для гонщика стане додатковим тренуванням

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі отримав покарання на прийдешній етап сезону-2026 Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Команда вирішила замінити двигун на боліді лідера загального заліку. Оскільки італієць вичерпав ліміт, то кожна наступна заміна агрегата коштуватиме йому стартових позицій. Як наслідок, домашній гран-прі він розпочне у хвості пелотону.

Керівництво «Мерседеса» сподівається, що характеристики траси в Монці дозволять Антонеллі відіграти багато позицій упродовж гонки. Заміна силової установки – стратегічний хід стайні. Гонщик матиме двигун із більшим ресурсом на вимогливіших до двигунів автодромах.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Нідерландів

Лідером загального заліку залишається пілот «Мерседеса» Антонеллі. Молодий італієць набрав 242 очки. Далі розташувалися британці Джордж Расселл («Мерседес») і Льюїс Гемілтон («Феррарі»), які набрали по 183 пункти.

Четвертим іде їхній співвітчизник і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». Він виграв два етапи поспіль та вже набрав 159 очок. П'ятий – Шарль Леклер із «Феррарі» (155 балів). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл») опинився на шостій сходинці (112 пунктів).

«Мерседес» упевнено залишається першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 425 очок. За нею ідуть «Феррарі» (338 пунктів) і «Макларен» (263).

Коли наступний етап сезону-2026

Гран-прі Італії відбудеться 4-6 вересня. На трасі в Монці пілоти змагатимуться у звичному форматі. На п'ятницю заплановані дві вільні практики, а на суботу – фінальне тренування і кваліфікація. Гонка відбудеться у неділю, починаючи з 16:00 за київським часом.

Торік на Національному автодромі Монци тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі його склали пілоти «Макларена». Рекорд за кількістю перемог в Італії ділять Міхаель Шумахер і Гемілтон (по п'ять).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.