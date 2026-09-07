Переможець Гран-прі Італії Формули-1 нестандартно відсвяткував успіх

Лідер сезону використав підхід тріумфаторів хокейного Кубка Стенлі

Пілот команди «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі поділився світлинами з кубком переможцю Гран-прі Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Після перемоги на трасі в Монці молодий гонщик вирішив повечеряти. Улюблену страву всіх італійців – пасту – він скуштував прямісінько з трофея. У подібному стилі святкують завоювання Кубка Стенлі хокеїсти, коли приз дають на добу кожному для презентації у рідних місцях.

«Перше місце вдома! Важко описати вчорашній день, це сон наяву. Те, що я пережив, я ніколи не забуду: подіум у Монці невимовний, тепло всіх уболівальників і нескінченне море людей. Хочу по-справжньому подякувати всім, хто зробив це можливим і хто робить цей рік особливим», – написав Антонеллі.

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Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Італії

Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італійський пілот набрав 267 очок. Далі розташувалися британці Джордж Расселл («Мерседес») і Льюїс Гемілтон («Феррарі»), які набрали 201 пункт і 191 бал відповідно.

Четвертим іде їхній співвітчизник і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». Він виграв попередні два етапи та набрав 171 очко. П'ятий – Шарль Леклер із «Феррарі» (155 балів). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл») опинився на шостій сходинці (127 пунктів).

«Мерседес» упевнено залишається першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 468 очок. За нею ідуть «Феррарі» (346 пунктів) і «Макларен» (287).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон щотижневих етапів. Наступного тижня відбудеться Гран-прі Іспанії. Гонка відбудеться на новій трасі «Мадринг» у столиці Іспанії 13 вересня.

Торік іспанський гран-прі прийняла Барселона. Там тріумфував Оскар Піастрі за кермом «Макларена». Компанію австралійцю на подіумі склали Норріс і Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.