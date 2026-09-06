Син ексечемпіона Формули-1 приєднається до академії «Ред Булла» – ЗМІ

Перспективний картингіст готується зробити наступний крок в автоперегонах

Фін Робін Райкконен невдовзі приєднається до молодіжної програми стайні «Ред Булл». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Син чемпіона світу-2007 Кімі Райкконена досі виступав у картингу. Тепер юний гонщик прагне перейти до «формульних» серій. Родина навідалася на Гран-прі Італії, щоб нібито провести перемовини з австрійською стайнею.

Італійська преса впіймала Райкконена-старшого поруч із боксами «Ред Булла». Підтвердженням версії про запрошення нащадка фіна в молодіжну програму команди називають приїзд провідних функціонерів. Зокрема, в Монцу приїхали співвласник компанії Чалерм Ювідья та виконавчий директор корпоративних проєктів Олівер Мінцлафф.

Райкконен-старший виступав у Формулі-1 в 2001-2009 та 2012-2021 роках. Він захищав кольори «Заубера», «Макларена», «Феррарі» (двічі), «Лотуса» та «Альфа Ромео». Фінський пілот здобув 21 перемог, проїхав 46 найшвидших кіл і 108 разів піднявся на подіум.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.