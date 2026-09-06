Лідер сезону Формули-1 зняв понад півстолітнє «прокляття» Гран-прі Італії

Місцева публіка цілком задоволена результатами етапу

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі став першим за тривалий час італійцем із перемогою на домашньому гран-прі Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

На трасі в Монці молодий гонщик стартував із 19-ї позиції. Утім, за три кола до фінішу гран-прі він обійшов напарника Джорджа Расселла в боротьбі за лідерство. Зрештою, Антонеллі оформив сьому перемогу в сезоні.

Італійський пілот виграв домашній етап уперше з 1966 року. Тоді за кермом «Феррарі» на Гран-прі Італії тріумфував Людовіко Скарфйотті. Та перемога стала єдиною у кар'єрі гонщика.

Перемога Антонеллі також стала ювілейною, 50-ю, для італійських пілотів у Формулі-1. Рекордсменом залишається Альберто Аскарі, який оформив 13 звитяг на початку 50-х. До цьогорічних успіхів пілота «Мерседеса» італійці не перемагали в Королеві автоспорту 20 років.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Італії

Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італійський пілот набрав 267 очок. Далі розташувалися британці Джордж Расселл («Мерседес») і Льюїс Гемілтон («Феррарі»), які набрали 201 пункт і 191 бал відповідно.

Четвертим іде їхній співвітчизник і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». Він виграв попередні два етапи та набрав 171 очко. П'ятий – Шарль Леклер із «Феррарі» (155 балів). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл») опинився на шостій сходинці (127 пунктів).

«Мерседес» упевнено залишається першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 468 очок. За нею ідуть «Феррарі» (346 пунктів) і «Макларен» (287).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон щотижневих етапів. Наступного тижня відбудеться Гран-прі Іспанії. Гонка відбудеться на новій трасі «Мадринг» у столиці Іспанії 13 вересня.

Торік іспанський гран-прі прийняла Барселона. Там тріумфував Оскар Піастрі за кермом «Макларена». Компанію австралійцю на подіумі склали Норріс і Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.