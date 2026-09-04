Формула-1 отримала фінальний протокол Гран-прі Монако через два місяці після гонки

Функціонери розглянули апеляцію двох команд на результати етапу

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) задовольнила скаргу стаєнь «Макларен» і «Ред Булл» на скасування штрафів П'єра Гаслі з команди «Альпін». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Гран-прі Монако на початку червня ознаменувався хаосом з покаранням гонщиків за перевищення швидкості на пітлейн та інші порушення. Як наслідок, фінальний протокол довелося кілька разів переписувати. Спершу третім на фініші став Ізак Аджар («Ред Булл»), та потім ФІА скасувала два п'ятисекундні штрафи для Гаслі. Останній завдяки такому рішенню піднявся на подіум.

Таким рішенням ФІА залишився незадоволеним не лише «Ред Булл» Аджара, а й «Макларен» Оскара Піастрі. Австралійський пілот спершу був четвертим у протоколі. Тож команди подали апеляцію та змогли переконати Міжнародний суд ФІА в необхідності зберегти штрафи для всіх гонщиків.

Отже, переможцем Гран-прі Монако залишився Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». На подіумі його доповнили пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон і згаданий Аджар. Піастрі же в протоколі повернувся на четверте місце, а Гаслі – на сьоме.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Нідерландів

Лідером загального заліку залишається пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Молодий італієць набрав 242 очки. Далі розташувалися британці Джордж Расселл («Мерседес») і Льюїс Гемілтон («Феррарі»), які набрали по 183 пункти.

Четвертим іде їхній співвітчизник і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». Він виграв два етапи поспіль та вже набрав 159 очок. П'ятий – Шарль Леклер із «Феррарі» (155 балів). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл») опинився на шостій сходинці (112 пунктів).

«Мерседес» упевнено залишається першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 425 очок. За нею ідуть «Феррарі» (338 пунктів) і «Макларен» (263).

Коли наступний етап сезону-2026

Гран-прі Італії відбудеться 4-6 вересня. На трасі в Монці пілоти змагатимуться у звичному форматі. На п'ятницю заплановані дві вільні практики, а на суботу – фінальне тренування і кваліфікація. Гонка відбудеться у неділю, починаючи з 16:00 за київським часом.

Торік на Національному автодромі Монци тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі його склали пілоти «Макларена». Рекорд за кількістю перемог в Італії ділять Міхаель Шумахер і Гемілтон (по п'ять).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.