Пілот «Ред Булла» пропустить Гран-прі Італії Формули-1

Титулована команда змушена вдруге поспіль іти на кадрові зміни

Стайня «Ред Булл» підтвердила неучасть гонщика Ізака Аджара в прийдешньому етапі Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Француз пропустить другий гран-прі поспіль. Раніше через проблеми зі здоров'ям він не зміг виступити в нідерландському Зандворті. Його знову замінить новозеландець Ліам Лоусон із «Рейсінг Буллз».

«Ліам виступить разом із Максом на Гран-прі Італії у Монці, поки Ізак продовжує демонструвати позитивну динаміку відновлення після отриманої під час літньої паузи травми зап'ястя. Команда уважно стежить за його реабілітацією і не йтиме на зайвий ризик заради повернення до змагань. Бажаємо йому якнайшвидшого відновлення», – ідеться в заяві стайні.

У нинішньому сезоні Аджар набрав 68 очок. Найкращим результатом французького пілота залишається четверте місце в Монако. Натомість Лоусон цьогоріч завоював 49 пунктів. Зокрема, він двічі фінішував шостим.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Нідерландів

Лідером загального заліку залишається пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Молодий італієць набрав 242 очки. Далі розташувалися британці Джордж Расселл («Мерседес») і Льюїс Гемілтон («Феррарі»), які набрали по 183 пункти.

Четвертим іде їхній співвітчизник і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». Він виграв два етапи поспіль та вже набрав 159 очок. П'ятий – Шарль Леклер із «Феррарі» (155 балів). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен («Ред Булл») опинився на шостій сходинці (112 пунктів).

«Мерседес» упевнено залишається першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 425 очок. За нею ідуть «Феррарі» (338 пунктів) і «Макларен» (263).

Коли наступний етап сезону-2026

Гран-прі Італії відбудеться 4-6 вересня. На трасі в Монці пілоти змагатимуться у звичному форматі. На п'ятницю заплановані дві вільні практики, а на суботу – фінальне тренування і кваліфікація. Гонка відбудеться у неділю, починаючи з 16:00 за київським часом.

Торік на Національному автодромі Монци тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі його склали пілоти «Макларена». Рекорд за кількістю перемог в Італії ділять Міхаель Шумахер і Гемілтон (по п'ять).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.