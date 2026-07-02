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Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру
Санті Касорла є вихованцем академії «Ов'єдо»
фото: «Ов'єдо»

Касорла зі збірною Іспанії у 2008 та 2012 роках здобув перемогу на чемпіонатах Європи

Дворазовий чемпіон Європи з футболу у складі збірної Іспанії, півзахисник «Ов'єдо» Санті Касорла завершив професійну кар'єру в 41 рік. Про це повідомила пресслужба іспанського клубу, інформує «Главком».

Санті Касорла є вихованцем академії «Ов'єдо». Пізніше він виступав у складі «Вільярреалу» та «Арсеналу». У 2023 році Касорла перейшов до «Ов'єдо» і допоміг клубу повернутися до Прімери.

Півзахисник грав у складі збірної Іспанії з 2008 до 2019 року. За національну команду він провів 81 матч, забив 15 м'ячів та віддав 11 гольових передач. Касорла зі збірною у 2008 та 2012 роках здобув перемогу на чемпіонатах Європи.

З «Арсеналом» він три вигравав Кубок Англії та двічі Суперкубок країни.

Також Касорла двічі ставав чемпіоном Катару.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Теги: Санті Касорла НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Ов’єдо»

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