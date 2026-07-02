Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру
Касорла зі збірною Іспанії у 2008 та 2012 роках здобув перемогу на чемпіонатах Європи
Дворазовий чемпіон Європи з футболу у складі збірної Іспанії, півзахисник «Ов'єдо» Санті Касорла завершив професійну кар'єру в 41 рік. Про це повідомила пресслужба іспанського клубу, інформує «Главком».
Санті Касорла є вихованцем академії «Ов'єдо». Пізніше він виступав у складі «Вільярреалу» та «Арсеналу». У 2023 році Касорла перейшов до «Ов'єдо» і допоміг клубу повернутися до Прімери.
Півзахисник грав у складі збірної Іспанії з 2008 до 2019 року. За національну команду він провів 81 матч, забив 15 м'ячів та віддав 11 гольових передач. Касорла зі збірною у 2008 та 2012 роках здобув перемогу на чемпіонатах Європи.
З «Арсеналом» він три вигравав Кубок Англії та двічі Суперкубок країни.
Також Касорла двічі ставав чемпіоном Катару.
Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.
Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).
Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.
На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.
Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.
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