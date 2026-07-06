Перетин червоної лінії. УЄФА відреагувала на скандальне рішення ФІФА на користь збірної Штатів

Керівництво організації незадоволене позицією планетарного органу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментувала рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) призупинити дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт спілки.

«Учорашнє рішення призупинити на один рік, на умовах випробувального терміну, виконання автоматичної одноматчевої дискваліфікації після червоної картки, показаної гравцю Фоларіну Балогуну, перетнуло червону лінію. Футбол, як і будь-який інший вид спорту, базується на правилах, що є основою справедливих, чесних і прозорих змагань», – йдеться в заяві.

УЄФА визнає, що інколи правила можна трактувати по-різному. Однак, випадок із Балогуном – не з таких. Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після червоної картки стала базовим принципом, який не потребує окремого затвердження.

«Футбол є найулюбленішим видом спорту на планеті, бо це прекрасна гра, якій довіряють, бо в нього грають по всьому світу за однаковими правилами. Турніри не бувають ізольованими, а коли йдеться про Чемпіонат світу, то він має силу спричиняти позитивні чи негативні наслідки для гри загалом. Ми здивовані таким безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим рішенням», – резюмували в УЄФА.

Балогун заробив вилучення і автоматичну дискваліфікацію на один матч у протистоянні 1/16 фіналу Кубка світу з Боснією і Герцеговиною (2:0). Він наступив на гомілкостоп супернику та отримав пряму червону після втручання VAR. Форвард повинен був пропустити матч 1/8 фіналу Мундіалю-2026 проти збірної Бельгії.

Зрештою, ФІФА призупинила дискваліфікацію Балогуна. Натомість нападнику призначили випробувальний термін на рік. Президент США Дональд Трамп подякував за таке рішення: «Спасибі, що скасували величезну несправедливість».

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.