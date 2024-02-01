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Латвія заборонила своїм спортсменам змагатися з командами РФ та Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Латвія заборонила своїм спортсменам змагатися з командами РФ та Білорусі
Латвійські спортивні команди не можуть проводити спільні матчі з командами країн-агресорів Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Нові поправки передбачають, що збірні Латвії не матимуть можливості змагатися з російськими та білоруськими командами в будь-якому статусі

 

Латвія заборонила своїм спортивним збірним з командних видів спорту змагатися з російськими та білоруськими командами. Про рішення Сейму Латвії повідомив місцевий мовник LSM.

За відповідні поправки до Закону про спорт Сейм проголосував у четвер, 1 лютого. Їхня мета – наголосити на підтримці Латвією України на тлі повномасштабного російського вторгнення і завадити Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спорт, пояснили у пресслужбі Сейму.

Нові поправки передбачають, що збірні Латвії не матимуть можливості змагатися з російськими та білоруськими командами в будь-якому статусі – навіть якщо суперники виступатимуть під нейтральним прапором. Заборона стосується команд усіх вікових категорій: дорослих, молоді та юнаків.

«Це означає, що якщо збірній Латвії випаде зіграти проти Росії або Білорусі, міжнародні спортивні організації муситимуть поважати латвійське законодавство. Базова ідея цих поправок – встановити на національному законодавчому рівні, що латвійські спортивні команди, наприклад, у баскетболі, футболі чи хокеї, не можуть проводити спільні матчі з командами країн-агресорів Росії та Білорусі – ані на своєму, ані на нейтральному полі», – пояснив депутат Сейму Давіс Мартіньш Даугавітіс.

За рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, національні збірні Росії та Білорусі залишаються відстороненими від змагань у більшості видів спорту. У грудні 2023 року МОК офіційно дозволив «нейтральним» росіянам та білорусам взяти участь в особистих змаганнях Олімпіади-2024 – до командних турнірів атлетів з двох країн не допускатимуть і надалі.

Водночас збірній Білорусі з футболу та місцевим клубам дозволяється брати участь у змаганнях під егідою УЄФА – за умови, що такі зустрічі відбуваються за межами країни. Від початку вторгнення білоруська національна збірна з футболу змогла взяти участь у попередньому розіграші Ліги націй та відборі Євро-2024.

Так, збірні Латвії та Білорусі потенційно могли зіграти між собою в сезоні футбольної Ліги націй 2024/25 серед чоловіків – обидві команди проведуть наступний змагальний рік у дивізіоні С. Але на жеребкуванні дві збірні потрапили до одного кошика посіву і не зможуть стати суперниками за однією групою.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

До слова, президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України.

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Теги: Білорусь російські спортсмени Латвія спорт

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