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Стали відомі 28 збірних, які вийшли до плейоф Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі 28 збірних, які вийшли до плейоф Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: Getty Images

Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року

Визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор 
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія
  • Бельгія
  • Єгипет
  • Іспанія
  • Кабо-Верде
  • Норвегія
  • Сенегал
  • Португалія
  • Англія
  • Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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