Стали відомі 28 збірних, які вийшли до плейоф Чемпіонату світу з футболу
Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року
Визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
- Бельгія
- Єгипет
- Іспанія
- Кабо-Верде
- Норвегія
- Сенегал
- Португалія
- Англія
- Гана
На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.
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