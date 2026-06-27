Стали відомі 28 збірних, які вийшли до плейоф Чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці

Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року

Визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

Бельгія

Єгипет

Іспанія

Кабо-Верде

Норвегія

Сенегал

Португалія

Англія

Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.