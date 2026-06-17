Франція дотиснула Сенегал у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026

Франція є однією з найбільш топових за складом команд Чемпіонату світу 2026

Зіркова команда зазнала неабияких труднощів проти команди Сенегалу

Збірна Франції розпочала мундіаль 2026 року з футболу з непростого матчу першого туру з командою Сенегалу, перемігши суперників з рахунком 3:1. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, напередодні Чемпіонату світу збірна Франції провела два контрольні матчі. Команда Дідьє Дешама несподівано поступилася Кот-д'Івуару (1:2), а єдиний гол французів забив Шеркі. Втім, у другому спарингу «триколірні» реабілітувалися, впевнено перегравши Північну Ірландію (3:1) завдяки хет-трику Олісе.

Збірна Сенегалу також зіграла два товариські поєдинки. Спершу «Леви Теранги» програли США (2:3), а обидва м'ячі записав на свій рахунок Мане. Після цього команда Папа Тяьва розійшлася миром із Саудівською Аравією (0:0).

Хід гри

Африканська команда тривалий час успішно стримувала одного з фаворитів турніру та навіть була ближчою до гола в першому таймі. Найкращий момент до перерви мав Ніколя Джексон, який після виходу на ударну позицію пробив у стійку, а м'яч після рикошету від ноги Майка Меньяна дивом не опинився у воротах. Наприкінці тайму сенегальці могли відкривати рахунок ще раз, однак Ісмаїла Сарр з вигідної позиції пробив вище воріт.

Французи ж до перерви майже не створювали небезпеки біля воріт Едуара Менді. Атака команди Дідьє Дешама виглядала незвично пасивною, що красномовно підтверджувала мізерна кількість гострих моментів.

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Проте після відпочинку ситуація змінилася: спершу Менді врятував Сенегал після удару Мікаеля Олісе, потім впорався зі спробою Кіліана Мбаппе, а епізод із можливим пенальті на форварді після перегляду VAR завершився рішенням арбітра не призначати одинадцятиметровий.

Перелом настав на 66-й хвилині. Тоді Олісе розрізною передачею вивів Мбаппе на ударну позицію, і капітан французів ударом в один дотик відправив м'яч у дальній кут.

Незабаром Сенегал відповів голом Джексона, але взяття воріт було скасоване через офсайд. І замість рахунку 1:1 Франція не просто зберегла перевагу, а й подвоїла її. Сталося це у заключній десятихвилинці, де французи остаточно зняли питання щодо переможця. Під час одного з моментів Рабіо знайшов передачею Барколя, який лише кілька хвилин тому вийшов на заміну, а він технічно перекинув Менді та встановив рахунок 2:0.

Наприкінці матчу команди ще встигли обмінятися голами. Уже в компенсований час Сенегал скоротив відставання: Ібрагім Мбає підхопив м’яч у штрафному майданчику після швидкої контратаки та завдав удару, з яким Майк Меньян несподівано не впорався. Здавалося, що африканці отримали шанс на фінальний штурм, однак інтрига тривала лише хвилину.

Крапку в зустрічі поставив Кіліан Мбаппе. Лідер французів на 96-й хвилині взяв гру на себе, просунувся до воріт і потужним ударом із дальньої дистанції влучив під поперечину, оформивши дубль та встановивши остаточний рахунок – 3:1.

Кіліан Мбаппе став автором дубля у дебютному матчі на цьогорічній світовій першості фото: Getty Images

Уже після цього сенегальці могли ще раз забити, але Меньян після рикошету від захисника все ж врятував свою команду від нових проблем.

Попри перемогу, Франція далеко не весь матч виглядала переконливо. Сенегал мав достатньо шансів, щоб ускладнити життя фавориту, однак занадто пізно почав реалізувати свої моменти, тоді як французи все ж показали клас у вирішальні моменти та ефективно використали свої можливості після перерви.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет I

Франція – Сенегал 3:1 (0:0)

Голи: Мбаппе (66, 90+6), Барколя (82) – Мбає (90+5)

Нагадаємо, що Бельгія і Єгипет зіграли у видовищну нічию на Чемпіонаті світу 2026.