Збірна України U-19 з футболу переможно стартувала на Євро-2026

Збірна України U-19 з футболу святкує перемогу над Хорватією на старті Євро-2026

«Синьо-жовті» обіграли Хорватію і очолили групу

Юніорська збірна України з футболу здобула першу перемогу на Чемпіонаті Європи 2026, обігравши Хорватію (3:1). Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Першим суперником «синьо-жовтих» на Євро-2026 стала Хорватія. Наш суперник вийшов вперед в середині першого тайму, коли у ворота збірної України призначили пенальті, який реалізував Іван Баріч. Але вже через чотири хвилини збірна України отримала право на кутовий і після подачі від півзахисника Павла Люсіна Дмитро Богданов переправив м'яч у ворота – 1:1.

На старті другого тайму команда Дмитра Михайленка вийшла вперед: Богданов прорвався до воріт Хорватії, але удар нападника парирував голкіпер, на добиванні Патрик Сикут влучив знову в воротаря, але з третьої спроби Нікіта Калюжний все ж відправив м'яч у ворота – 2:1.

На 57-й хвилині Сикут отримав м'яч на фланзі та віддав пас під удар Люсіну. 18-річний півзахисник ударом у «дев'ятку» зробив рахунок 3:1 на користь збірної України.

Футбол. Євро-2026. U-19. Груповий етап. Перший тур

Хорватія – Україна 1:3

Голи: Баріч, 22 – Богданов, 26, Калюжний, 46, Люсін, 57

В іншому матчі групи B Італія обіграла Сербію з рахунком 2:0. Україна очолила групу, випереджаючи італійців за більшою кількістю забитих м’ячів.

У другому турі юніорського Чемпіонату Європи збірна України зустрінеться з Сербією. Матч відбудеться у четвер, 2 липня, о 20:00.

Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував старт і завдання команди на Чемпіонаті Європи 2026.