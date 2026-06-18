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Кейн після гри з Хорватією на Чемпіонаті світу став автором унікального досягнення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кейн після гри з Хорватією на Чемпіонаті світу став автором унікального досягнення
У матчі проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях
фото: Getty Images

Кейн став рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю реалізованих пенальті

Нападник збірної Англії з футболу Гаррі Кейн після гри з Хорватією став одноосібним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю реалізованих пенальті. Про це інформує «Главком».

У матчі першого туру групового етапу проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях.

Раніше він ділив перше місце за цим показником з португальцем Ейсебіо, нідерландцем Робом Ренсенбрінком, аргентинцями Габріелем Батістутою та Ліонелем Мессі, який також бере участь у Чемпіонаті світу 2026.

Нагадаємо, Англія перемогла Хорватію у грі Чемпіонату світу.

Хід матчу 

Англійці активно розпочали зустріч і вже на старті отримали право на пенальті. Сталося це через те, що Лука Модрич у власному штрафному збив Ноні Мадуеке. Це випустило «на точку» Гаррі Кейн. Хоча претендент на Золоту бутсу не зміг переграти Домініка Ліваковича з першої спроби, він отримав ще один шанс перебити пенальті через передчасний вихід хорватського воротаря. З другої спроби капітан англійців не схибив і відкрив рахунок.

На 36-й хвилині Маріо Пашалич створив момент на правому фланзі штрафного майданчика, коли відкотив м'яч під удар Мартіну Батуріні, а той чудовим пострілом у дальню дев'ятку, який не зміг парирувати Джордан Пікфорд.

На 42-й хвилині Деклан Райс ідеально подав з кутового, а Гаррі Кейн виграв боротьбу на другому поверсі та оформив дубль. У компенсований до першого тайму час Іван Перішич виграв боротьбу після подачі та скинув м'яч уздовж воріт, де Петар Муса з кількох метрів переправив його у сітку, що зафіксувало рахунок на позначці 2:2 після надзвичайно насиченого першого тайму.

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Другий тайм англійці розпочали майже ідеально. Не минуло й двох хвилин після відновлення гри, як Джуд Беллінгем продемонстрував свою індивідуальну майстерність. Хавбек прорвався до штрафного майданчика та ударом під дальню штангу знову вивів свою команду вперед.

За п'ять хвилин до завершення основного часу Сака знайшов партнера передачею у штрафний майданчик, а Рашфорд холоднокровно пробив повз Ліваковича у нижній кут.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет L

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)

  • Голи: Кейн (12, 42), Беллінгем (47), Рашфорд (85) – Батуріна (36), Муса (45+5)

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Теги: Гаррі Кейн НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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