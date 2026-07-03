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Мессі став героєм вірусного відео, на якому його обшукали в аеропорту Маямі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мессі став героєм вірусного відео, на якому його обшукали в аеропорту Маямі
Ліонель Мессі під час обшуку в аеропорту Маямі
Скріншот

Випадок трапився напередодні поєдинку Аргентини з Кабо-Верде

Лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі ретельно обшукали в аеропорту американського місті Маямі, куди він разом з командою прилетів на матч плейоф Чемпіонату світу 2026 проти Кабо-Верде. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу 2026 з футболу продовжує дивувати безпрецедентними заходами безпеки, які застосовуються до всіх членів делегацій національних збірних-учасниць змагання. Напередодні матчу плейоф мундіалю між Аргентиною та Кабо-Верде ретельного обшуку, нарівні з рештою гравців команди, зазнав зірковий Ліонель Мессі.

39-річний футболіст пройшов огляд особистих речей, а також перевірку за допомогою металодетектора. Водночас сам легендарний аргентинець в момент проведення процедур безпеки виглядав розслабленим і не переставав посміхатися. Щоправда, коли Мессі помітив, що інший працівник служби безпеки відкрив його валізу та почав уважно перебирати особисті речі, усмішка миттєво зникла з його обличчя. Футболіст з легким хвилюванням стежив, що саме відбувається з його багажем.

Цікаво, що матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу Аргентина – Кабо-Верде відбудеться у Маямі 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом. Саме в цьому місті базується нинішній клуб Ліонеля Мессі «Інтер Маямі».

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Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі відзначився забитим м'ячем у грі плейоф чемпіонатів світу з футболу. Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю.

Португальцю вдалося відзначитися на 68-й хвилині матчу. Рахунок після реалізованого ним пенальті став 1:1. До цього Роналду взяв участь у восьми зустрічах плейоф на світових першостях та завершив їх без результативних дій.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ліонель Мессі

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