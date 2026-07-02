Снігур вийшла до третього кола Вімблдону: хто стане наступною суперницею українки
У поєдинку другого кола Снігур обіграла переможницю кваліфікації француженку Леолію Жанжан
Дар'я Снігур вийшла у третє коло Вімблдона. Про це повідомляє «Главком».
У поєдинку другого кола Снігур обіграла переможницю кваліфікації француженку Леолію Жанжан.
Вімблдон. Друге коло
Дар'я Снігур (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) 6:4, 6:3
У третьому колі Вімблдону Снігур зіграє з переможницею матчу між Маріам Болквадзе (Грузія) та Ешлін Крюгер (США).
Нагадаємо, Дар'я Снігур переграла Еліну Світоліну в дербі українок на старті Вімблдона-2026.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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