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Снігур вийшла до третього кола Вімблдону: хто стане наступною суперницею українки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Снігур вийшла до третього кола Вімблдону: хто стане наступною суперницею українки
У третьому колі Вімблдону Снігур зіграє з переможницею матчу між Маріам Болквадзе (Грузія) та Ешлін Крюгер (США)
фото: Арата Ямаока

У поєдинку другого кола Снігур обіграла переможницю кваліфікації француженку Леолію Жанжан

Дар'я Снігур вийшла у третє коло Вімблдона. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку другого кола Снігур обіграла переможницю кваліфікації француженку Леолію Жанжан.

Вімблдон. Друге коло 

Дар'я Снігур (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) 6:4, 6:3

У третьому колі Вімблдону Снігур зіграє з переможницею матчу між Маріам Болквадзе (Грузія) та Ешлін Крюгер (США).

Нагадаємо, Дар'я Снігур переграла Еліну Світоліну в дербі українок на старті Вімблдона-2026.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: теніс Вімблдон Дарія Снігур

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