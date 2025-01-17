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Стало відомо, скільки Ф'юрі може заробити за бій з Джошуа

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки Ф'юрі може заробити за бій з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
фото: EPA-EFE

Роберт Гарсія вважає, що Тайсон поб'ється з Ентоні Джошуа

Найкращий боксерський тренер 2024 року Роберт Гарсія відреагував на рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру.

«Я не думаю, що Тайсон завершив кар'єру, всі хочуть побачити бій з Джошуа, думаю, цей поєдинок відбудеться. Тайсон завершив кар'єру, щоб вибити кращий контракт на бій. Він так чи так отримає за цей поєдинок близько 100 мільйонів доларів», – сказав Гарсія.

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Ф'юрі раніше кілька разів закінчував кар'єру, востаннє у серпні 2022 року. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександру Усику.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик Ентоні Джошуа букмекери Тайсон Ф'юрі

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