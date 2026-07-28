Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Зоря» представила двох літніх новачків

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Зоря» представила двох літніх новачків
Артем Мачелюк у новому сезоні УПЛ виступатиме за «Зорю»
фото: ФК Зоря

Луганський клуб підсилив лінію захисту

Луганська «Зоря» офіційно оголосила про підписання українського голкіпера Іллі Караващенка та досвідченого українського захисника Артема Мачелюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Зорі».

На професійному рівні Ілля Караващенко дебютував у 2023-му році за ФСК «Маріуполь». Свого часу виступав за клуби ВПК-Агро, «Десна», «Лівий Берег», «Лісне», «Кудрівка».

Артем Мачелюк дебютував у професійному футболі за клуб із Дніпра «Перемога». Більшу частину кар’єри провів у складі «Кудрівки», відігравши за клуб 49 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 передачі.

Нагадаємо, львівський клуб «Рух» офіційно повідомив про відхід 23-річного півзахисника та капітана команди Дениса Підгурського. Сторони припинили співпрацю, а Денис отримам статус вільного агента.

Вірогідно, капітан пішов з команди, оскільки новий сезон «Рух» розпочне в Другій лізі. За неофіційною інформацією, наступним клубом Підгурського може стати «Кривбас».

Гравцем «Руха» півзахисник став у 2021 році, покинувши «Карпати». За цей час Денис відіграв 87 матчів, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

До слова, львівські «Карпати» з нового сезону виступатимуть у футболках із емблемою 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України. Символом 80-ї бригади є крилатий білий лев, який заносить полум’яний меч Архистратига Михаїла – покровителя десанту. Здиблений лев відсилає до Львова – міста, де базується бригада, а темно-бордовий щит виконаний у традиційному кольорі Десантно-штурмових військ. Бригада стане титульним партнером «Карпат».

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Палестра перебрався на Туманний Альбіон
«Челсі» віддав понад 50 млн євро за дебютанта збірної Італії
1 липня, 18:18
Гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу США – Боснія і Герцеговина відбулася в Санта-Кларі
«Фестиваль дерунів». Журналіст оцінив атмосферу перед грою США – Боснія і Герцеговина
2 липня, 15:13
У штаб-квартирі асоціації вражені подіями на ЧС-2026
Бельгійська асоціація приголомшена рішенням ФІФА призупинити бан бомбардира збірної США
6 липня, 02:15
IShowSpeed «доклався» до невдачі чемпіона світу
Знаменитий ютубер спробував відволікти Мессі під час пенальті збірній Єгипту
7 липня, 20:33
Неймар підсолодив гіркоту вильоту з Мундіалю-2026
Неймар повторив досягнення Пеле на чемпіонатах світу
6 липня, 12:58
Ерлінга Голанда (в центрі) намагатиметься зупинити стихія
Чвертьфінал Чемпіонату світу 2026 опинився під загрозою зриву
9 липня, 16:46
Луїс де ла Фуенте (праворуч) здолав команду Ліонеля Скалоні
Тренер збірної Іспанії встановив несподіваний рекорд чемпіонатів світу
20 липня, 11:51
Віталій Пономарьов поспілкувався з журналістами перед матчем з «Гентом»
«Не можу сказати, що команда боїться суперника». Тренер ЛНЗ – про матчі з «Гентом» в Лізі конференцій
23 липня, 12:48
Грецькі фанати принесли на сектор прапор країни-агресора
Фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо»
23 липня, 22:30

Новини

Скандальне вилучення у грі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було визнане помилковим
Скандальне вилучення у грі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було визнане помилковим
«Зоря» представила двох літніх новачків
«Зоря» представила двох літніх новачків
На війні з Росією загинув призер Паралімпіади Антон Стамбровський
На війні з Росією загинув призер Паралімпіади Антон Стамбровський
Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада
Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада
Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики
Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики
Гравець збірної Іспанії виконав божевільну обіцянку після перемоги на Чемпіонаті світу
Гравець збірної Іспанії виконав божевільну обіцянку після перемоги на Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua