«Зоря» представила двох літніх новачків

Луганський клуб підсилив лінію захисту

Луганська «Зоря» офіційно оголосила про підписання українського голкіпера Іллі Караващенка та досвідченого українського захисника Артема Мачелюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Зорі».

На професійному рівні Ілля Караващенко дебютував у 2023-му році за ФСК «Маріуполь». Свого часу виступав за клуби ВПК-Агро, «Десна», «Лівий Берег», «Лісне», «Кудрівка».

Артем Мачелюк дебютував у професійному футболі за клуб із Дніпра «Перемога». Більшу частину кар’єри провів у складі «Кудрівки», відігравши за клуб 49 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 передачі.

Нагадаємо, львівський клуб «Рух» офіційно повідомив про відхід 23-річного півзахисника та капітана команди Дениса Підгурського. Сторони припинили співпрацю, а Денис отримам статус вільного агента.

Вірогідно, капітан пішов з команди, оскільки новий сезон «Рух» розпочне в Другій лізі. За неофіційною інформацією, наступним клубом Підгурського може стати «Кривбас».

Гравцем «Руха» півзахисник став у 2021 році, покинувши «Карпати». За цей час Денис відіграв 87 матчів, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

До слова, львівські «Карпати» з нового сезону виступатимуть у футболках із емблемою 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України. Символом 80-ї бригади є крилатий білий лев, який заносить полум’яний меч Архистратига Михаїла – покровителя десанту. Здиблений лев відсилає до Львова – міста, де базується бригада, а темно-бордовий щит виконаний у традиційному кольорі Десантно-штурмових військ. Бригада стане титульним партнером «Карпат».