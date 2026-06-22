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Збірна України стала срібним призером турніру Amp Futbol Cup 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України стала срібним призером турніру Amp Futbol Cup 2026
Українці здобули нагороди міжнародного турніру

Україна перемогла США і поступилась Польщі

У неділю, 21 червня, збірна України з ампфутболу провела завершальні два матчі на міжнародному турнірі Amp Futbol Cup 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Україна перемогла США і поступилась Польщі. У підсумку, наша команда фінішувала на другому місці.

Міжнародний турнір Amp Futbol Cup 2026

США – Україна 0:2

  • Голи: Сущ (5, 8).

Польща – Україна 2:0

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Склад збірної України

Воротарі: Роман Линдов, Станіслав Капля, Михайло Білоросюк, Юрій Дячук.

Польові гравці: Олексій Іншаков, Вадим Король, Михайло Соколян, Володимир Романишин, Юрій Гопончук, Сергій Швидкий, Денис Волинець, Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський.

Тренер збірної України: Назарій Русецький.

Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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