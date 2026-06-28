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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи J

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи J
Аргентинці з австрійцями попрямували далі
фото: Getty Images

Три команди квартету продовжать виступи в плейоф турніру

Груповий етап Чемпіонату світу 2026 завершився для учасників квартету J – національних команд Аргентини, Австрії, Алжиру та Йорданії. Про це повідомляє «Главком».

Максимальний результат у групі продемонстрували чинні чемпіони планети. Аргентинці виграли всі три поєдинки, забивши вісім м'ячів за одного пропущеного. Лідер «альбіселесте» Мессі оформив шість голів.

По чотири пункти набрали збірні Австрії та Алжиру. Європейська команда опинилася в турнірній таблиці вище через кращу різницю забитих і пропущених м'ячів. Натомість йорданці дебютували на Мундіалі з трьох поразок.

Підсумкова таблиця групи J

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Збірна Аргентини в 1/16 фіналу проекзаменує Кабо-Верде. У разі перемоги підопічні Ліонеля Скалоні зустрінуться із сильнішим у парі Австралії та Єгипту. А ось у чвертьфіналі суперником буде хтось з четвірки збірних – Швейцарії, Алжиру, Колумбії чи Гани.

Австрійська збірна в першому раунді плейоф протистоятиме чемпіонам Європи – Іспанії. Якщо команді Рангніка вдасться оформити сенсацію, то наступним викликом стане переможець протистояння збірних Португалії та Хорватії.

Нарешті Алжир у 1/16 фіналу зустрінеться зі збірною Швейцарії. Керманич магрибців Владімір Петковіч раніше багато років тренував швейцарів, тож матч буде принциповим. Переможець протистояння в наступному раунді зустрінеться або з Колумбією, або з Ганою.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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