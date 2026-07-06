«Тоттенгем» вдруге за літо побив трансферний рекорд

Роберто Де Дзербі в міжсезоння витратив понад чверть мільярда євро на новачків

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі змінив прописку в англійській Прем'єр-лізі, перейшовши в лондонський «Тоттенгем» із «Ньюкасла». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Хавбек уклав зі «шпорами» контракт на шість років. Лондонці заплатили «сорокам» за нього орієнтовно 108 млн євро. Така сума відступних стала рекордною в історії «Тоттенгема».

Тоналі став черговим коштовним новачком «шпор». Раніше лави лондонців поповнили хавбек Матеуш Фернандеш (99 млн) та оборонець Ян-Паул ван Геке (60 млн). Також до «Тоттенхема» приєдналися вільні агенти – воротар Мартін Дубравка, оборонці Маркос Сенесі та Енді Робертсон.

У минулому сезоні Тоналі провів 53 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та сім результативних передач. На «Сент-Джеймс Парк» італієць провів три роки.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.