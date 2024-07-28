Стала відома причина смерті тренера з боксу у день відкриття Олімпіади-2024

Фатупайто, якому було 60 років, мав тренувати етнічного поляка Ато Плодзіцки-Фаоагалі – єдиного самоанського боксера на Олімпіаді-2024

У Франції, де зараз проходять Олімпійські ігри, сталася трагедія – в олімпійському селищі помер тренер з боксу Самоа Ліонель Еліка Фатупайто. Про це повідомляє Reutres.

Тренерові стало погано у п'ятницю о 10:20 ранку за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор. За інформацією Le Parisien, у цей момент він знаходився в Олімпійському селі разом із Плодзіцки-Фаоагалі. Чоловік переніс серцевий напад, а лікарі констатували смерть, що настала з природних причин.

«Ми в IBA висловлюємо щирі співчуття сім'ї, друзям та колегам Ліонеля Еліки Фатупайто, національного тренера з боксу Самоа, який трагічно помер під час Паризьких ігор 2024 року. Відданість і пристрасть Ліонеля до спорту залишили незабутній слід у боксерській спільноті. Його спадщина продовжить надихати майбутні покоління. Наші думки та молитви з командою Самоа та всіма, кого торкнулася ця важка втрата», – йдеться у заяві Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Ато Плодзіцки-Фаоагалі (у центрі) із Фатупайто (праворуч) фото: instagram.com

Фатупайто, якому було 60 років, мав тренувати етнічного поляка Ато Плодзіцки-Фаоагалі – єдиного самоанського боксера на Олімпіаді-2024. Дворазовий чемпіон Тихоокеанських ігор зустрінеться з бельгійцем Віктором Шельстрате у неділю, 28 липня. Олімпійські змагання з боксу відбудуться на аренах North Paris Arena та Roland Garros з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади в Парижі відбулася 26 липня на Сені і вперше в історії проводилася поза стадіоном.