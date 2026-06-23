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Тренер збірної Франції покинув Чемпіонат світу 2026 через смерть своєї матері

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тренер збірної Франції покинув Чемпіонат світу 2026 через смерть своєї матері
Для Дешама Чемпіонат світу 2026 є останнім на чолі збірної Франції
фото: Shutterstock

Дідьє Дешама сколихнула жахлива звістка напередодні ключового поєдинку групового етапу

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам змушений терміново залишити розташування національної команди на Чемпіонаті світу 2026 та повернутися на батьківщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Франції.

Втрата найближчої людини

Причиною екстреного від'їзду 57-річного фахівця стала велика особиста трагедія – смерть його матері, про яку Дешам дізнався сьогодні вранці під час перебування в таборі збірної Франції. Після отримання сумної звістки наставник негайно залишив розташування команди та вирушив до Франції, аби підтримати своїх рідних у цей непростий момент і бути присутнім на церемонії прощання та похороні.

Французька футбольна федерація висловила підтримку багаторічному наставнику національної команди та попросила з повагою поставитися до приватності родини Дешама. У федерації наголосили, що в нинішній ситуації пріоритетом для тренера є його сім’я, а не футбольні справи.

«Дідьє Дешам не зможе керувати тренувальними сесіями напередодні матчу Норвегія – Франція. Він також буде відсутній на тренерському містку під час самої гри в п'ятницю», – зазначається в офіційній заяві пресслужби FFF.

Спортивна спільнота Франції та вболівальники вже висловили глибокі співчуття Дідьє Дешаму у зв'язку з важкою втратою.

Хто керуватиме командою у матчі проти Норвегії?

За погодженням із президентом федерації Філіпом Діалло, який наразі перебуває в базовому таборі збірної у США, обов'язки очільника команди тимчасово перейшли до багаторічного асистента Дешама – Гі Стефана. Саме він готуватиме французів до наступної гри та керуватиме діями футболістів з брівки.

Маючи в активі шість очок, французи достроково забронювали собі путівку до 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Матч проти Норвегії у п'ятницю, 26 червня, матиме значення лише з погляду розподілу першого та другого місць у квартеті, що дозволить Гі Стефану за потреби провести ротацію складу та дати відпочинок лідерам. 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Франція розібралася з Іраком на Чемпіонаті світу 2026 завдяки дублю Мбаппе

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Теги: чемпіонат світу Франція смерть тренер Дідьє Дешам НОВИНИ ФУТБОЛУ

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