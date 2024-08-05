Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Ольга Харлан. Три любовні історії титулованої фехтувальниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ольга Харлан. Три любовні історії титулованої фехтувальниці
Ольга Харлан та її теперішній коханий Луїджі Самеле
фото: olgakharlan/Instagram

Уперше Ольга Харлан та теперішній її коханий італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування

33-річна фехтувальниця Ольга Харлан стала однією з найпопулярніших спортсменок України. 3 серпня вона встановила історичне досягнення для українського спорту та отримала перше «золото» для країни на Олімпіаді-2024. «Главком» підготував інформацію про особисте життя фехтувальниці Ольги Харлан – три історії про її коханих чоловіків.

Перше кохання Ольги Харлан

Першим коханим Ольги Харлан був кікбоксер. Їх стосунки тривали чотири з половиною роки.

«Він не сильно мене любив, я – навпаки. До мене почали доходити чутки, що він зустрічався з іншими дівчатами. Я часто їздила на змагання, а він залишався вдома, можливо, це було правдою. Але розійшлися ми не через це. Я сказала: давай на цьому закінчимо», – розповіла спортсменка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ольга Харлан розповіла, що в той період їй почав подобатися її колега-фехтувальник Дмитро Бойко, який стане її першим офіційним чоловіком. Також спортсменка зрозуміла, що стосунки із кікбоксером вичерпали себе.

Перший офіційний чоловік Ольги Харлан

Фехтувальник Дмитро Бойко став першим офіційним чоловіком Ольги Харлан. Спортсменка познайомилася з ним у 13 років.

«Він був симпатичним молодим чоловіком. Високий, смішний, з почуттям гумору, що мене завжди захоплює. Ми зустрічалися чотири з половиною роки», – розповіла фехтувальниця.

Ольга Харлан та Дмитро Бойко
Ольга Харлан та Дмитро Бойко

Бойко зробив пропозицію Харлан на її день народження. Утім, проживши два роки у шлюбі, чоловік вирішив поїхати на роботу до США, а Харлан залишати Україну не хотіла.

Ольга Харлан та Дмитро Бойко
Ольга Харлан та Дмитро Бойко

«Коли ми не бачилися сім місяців, я зрозуміла, що, швидше за все, це чужа людина мені вже. Він приїхав потім на тиждень і знову поїхав, – розповідає спортсменка і додає, що коли на її день народження чоловік знову не був поруч, вона вирішила розлучитися. – Це було, здається, після мого дня народження, я сказала, що давай, напевно, не будемо поки що спілкуватися».

Харлан після розлучення із Бойко майже одразу закрутила роман із колегою та давнім знайомим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Теперішній коханий Ольги Харлан

Уперше Ольга Харлан та італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування. Чоловік ще тоді звернув увагу на спортсменку.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле
Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

Стосунки із Луїджі Самеле розпочалися, коли Харлан розлучалася із своїм першим чоловіком. У цей період вона почала переписуватися з італійцем.

«Я подумала: він хороший хлопець, чому б ні, давай поспілкуємося. Я зробила перший крок вперед. Ми переписувалися в дружній атмосфері. Потім частіше почали спілкуватися», – розповіла спортсменка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле
Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

Перша зустріч Харлан Самеле перед стосунками сталася на зборах. Спортсменка поїхала за компанію з подругою на змагання, де був італієць. Чоловік вразив її своєю харизмою.

У 2018 році у пари стався справжній виток почуттів, але відстань стала перепоною. Харлан та Самеле бачилася раз на місяць – це тривало рік.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле
Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

«Одного разу ми поїхали на відпочинок, але відчували: ну щось не клеїться. Я тоді кажу: якщо я зараз не приїду, наприклад, на місяць в Італію, ми не відчуємо один одного як нормальні люди, то розійдемося. Ми дійшли до того, що маємо спробувати. Я приїхала на декілька тижнів до нього в Італію і разом зрозуміли, що хочемо боротися за ці стосунки», – розповіла Харлан.

Харлан уявляє Самеле батьком своїх дітей, але поки пара офіційно не зареєструвала свої стосунки.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле
Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

«Я бачу нашу старість: старенький італієць та маленька українка», – сказала спортсменка.

Нагадаємо, українські шаблістки вчора, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. 

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. 

Читайте також:

Теги: спорт Ольга Харлан чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун виступатиме на Олімпіаді, маючи за плечима статус віцечемпіона світу-2023
Анонс Олімпіади на 31 липня. Остання можливість для України здобути нагороди в липні
31 липня, 09:15
Про причину пожежі офіційні представники міста не повідомляють
У Сочі горить будівля суду (відео)
10 липня, 15:24
У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків
Євген Коноплянка завершує професійну футбольну кар’єру
17 липня, 15:16
Поліціянти отримали попередження про погрози Трампу та Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
20 липня, 19:44
Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
20 липня, 18:18
Олімпіада-2024 для 26-річної Бірюкової – дебютна в кар'єрі
Українська спортсменка травмувалася на Олімпіаді-2024
27 липня, 21:58
Очікується, що багато українських та іноземних офіційних осіб візьмуть участь у публічних виступах та зроблять тут заяви
Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
29 липня, 02:04
У Росії пошкоджено елетростанцію
Вибухи в Росії та смерть українця в Італії: головне за ніч
29 липня, 07:19
Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла угорку Анну Мартон та вийшла у півфінал Олімпійських ігор-2024
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
29 липня, 21:00

Скотч. Спорт

Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда
Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда
Ольга Харлан. Три любовні історії титулованої фехтувальниці
Ольга Харлан. Три любовні історії титулованої фехтувальниці
Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)
Французький стрибун не вийшов у фінал Олімпіади-2024 через курйозний інцидент (відео)
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
Усик зіграє роль у голлівудському фільмі
Усик зіграє роль у голлівудському фільмі
Стало відомо, кому Усик подарував рукавички, у яких переміг Тайсона Ф'юрі
Стало відомо, кому Усик подарував рукавички, у яких переміг Тайсона Ф'юрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
21K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
17K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
14K
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua