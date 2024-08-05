Ольга Харлан. Три любовні історії титулованої фехтувальниці

Уперше Ольга Харлан та теперішній її коханий італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування

33-річна фехтувальниця Ольга Харлан стала однією з найпопулярніших спортсменок України. 3 серпня вона встановила історичне досягнення для українського спорту та отримала перше «золото» для країни на Олімпіаді-2024. «Главком» підготував інформацію про особисте життя фехтувальниці Ольги Харлан – три історії про її коханих чоловіків.

Перше кохання Ольги Харлан

Першим коханим Ольги Харлан був кікбоксер. Їх стосунки тривали чотири з половиною роки.

«Він не сильно мене любив, я – навпаки. До мене почали доходити чутки, що він зустрічався з іншими дівчатами. Я часто їздила на змагання, а він залишався вдома, можливо, це було правдою. Але розійшлися ми не через це. Я сказала: давай на цьому закінчимо», – розповіла спортсменка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ольга Харлан розповіла, що в той період їй почав подобатися її колега-фехтувальник Дмитро Бойко, який стане її першим офіційним чоловіком. Також спортсменка зрозуміла, що стосунки із кікбоксером вичерпали себе.

Перший офіційний чоловік Ольги Харлан

Фехтувальник Дмитро Бойко став першим офіційним чоловіком Ольги Харлан. Спортсменка познайомилася з ним у 13 років.

«Він був симпатичним молодим чоловіком. Високий, смішний, з почуттям гумору, що мене завжди захоплює. Ми зустрічалися чотири з половиною роки», – розповіла фехтувальниця.

Ольга Харлан та Дмитро Бойко

Бойко зробив пропозицію Харлан на її день народження. Утім, проживши два роки у шлюбі, чоловік вирішив поїхати на роботу до США, а Харлан залишати Україну не хотіла.

Ольга Харлан та Дмитро Бойко

«Коли ми не бачилися сім місяців, я зрозуміла, що, швидше за все, це чужа людина мені вже. Він приїхав потім на тиждень і знову поїхав, – розповідає спортсменка і додає, що коли на її день народження чоловік знову не був поруч, вона вирішила розлучитися. – Це було, здається, після мого дня народження, я сказала, що давай, напевно, не будемо поки що спілкуватися».

Харлан після розлучення із Бойко майже одразу закрутила роман із колегою та давнім знайомим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Теперішній коханий Ольги Харлан

Уперше Ольга Харлан та італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування. Чоловік ще тоді звернув увагу на спортсменку.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

Стосунки із Луїджі Самеле розпочалися, коли Харлан розлучалася із своїм першим чоловіком. У цей період вона почала переписуватися з італійцем.

«Я подумала: він хороший хлопець, чому б ні, давай поспілкуємося. Я зробила перший крок вперед. Ми переписувалися в дружній атмосфері. Потім частіше почали спілкуватися», – розповіла спортсменка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

Перша зустріч Харлан Самеле перед стосунками сталася на зборах. Спортсменка поїхала за компанію з подругою на змагання, де був італієць. Чоловік вразив її своєю харизмою.

У 2018 році у пари стався справжній виток почуттів, але відстань стала перепоною. Харлан та Самеле бачилася раз на місяць – це тривало рік.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

«Одного разу ми поїхали на відпочинок, але відчували: ну щось не клеїться. Я тоді кажу: якщо я зараз не приїду, наприклад, на місяць в Італію, ми не відчуємо один одного як нормальні люди, то розійдемося. Ми дійшли до того, що маємо спробувати. Я приїхала на декілька тижнів до нього в Італію і разом зрозуміли, що хочемо боротися за ці стосунки», – розповіла Харлан.

Харлан уявляє Самеле батьком своїх дітей, але поки пара офіційно не зареєструвала свої стосунки.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле

«Я бачу нашу старість: старенький італієць та маленька українка», – сказала спортсменка.

Нагадаємо, українські шаблістки вчора, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.