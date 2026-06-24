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Колумбія перемогла ДР Конго і вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Колумбія перемогла ДР Конго і вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026
Збірні Колумбії та ДР Конго зіграли матч другого туру групового етапу на ЧС-2026
фото: Getty Images

На мундіалі завершився другий тур групового етапу

Збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Команди видали божевільний початок гри. Вже на першій хвилині хавбек конголезців Едо Каємбе класно приклався метрів 25-ти, але його удар розминувся поруч із дев'яткою. Колумбія відповіла пострілом Джона Аріаса – на добиванні Муньйос не влучив у ближній кут.

Згодом Муньйос хоч і відправив м'яч у сітку, але арбітри зафіксували офсайд у колумбійця. Далі мав шанс Діас – воротар «леопардів» Мпасі-Нзау  врятував свою команду після небезпечного удару метрів з 10-ти. До перерви Колумбія провела ще кілька гострих атак, однак результату не досягла.

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У другому таймі колумбійці посилили тиск на суперника. Діас опинився на ударній позиції, але не зміг переграти Мпасі-Нзау, а Аріас на добиванні пробив повз ворота. Лише на 76-й хвилині Колумбія вийшла вперед – Кінтеро віддав прихований пас у штрафний, Кордоба на себе стягнув суперника, й Муньйос, проти якого ніхто не грав, переграв Мпасі-Нзау. 

«Кавники» не зупинилися і далі двічі відзначився Діас. Втім обидва його голи скасували – перший через фол, а другий через офсайд. Решту часу саме Колумбія провела в атака, намагаючись збільшити перевагу. Африканці вже у компенсований час пішли вперед великими силами і змусили суперника досить хаотично захищатись. Зокрема голкіпер колумбійців Варгас врятував свою команду після підступного удару Мбуку.

У підсумку Колумбія перемогла 1:0, набрала шість очок і гарантувала собі вихід до плейоф.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група K. 2-й тур

Колумбія – ДР Конго 1:0

  • Гол: Муньйос, 76
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Португалія розгромила Узбекистан (5:0) у матчі групи К Чемпіонату світу 2026. У цій грі Кріштіану Роналду забив історичний гол.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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