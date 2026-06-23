Франція і Норвегія стали черговими учасниками плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу

Збірна Норвегії на чолі з Ерлінгом Голандом святкує вихід у плейоф ЧС-2026

Вихід з групи на мундіалі оформили вже шість збірних

Дві збірні з групи I – Франція та Норвегія – вийшли у плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Обидві команди у першому турі здобули перемоги: Франція обіграла Сенегал (3:1), а Норвегія – Ірак (4:1), завдяки чому була лідером групи. У другому турі Франція та Норвегія теж здобули перемоги.

Франція розгромила Ірак з рахунком 3:0. Дублем у цьому матчі відзначився Кіліан Мбаппе, який повторив гольовий здобуток ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе на мундіалях (16 м'ячів). Додамо, що через негоду у Філадельфії догравання другого тайму в цьому матчі затягнулося більш як на дві години.

Норвегія обіграла Сенегал – 3:2. Дублі в цьому поєдинку оформили форвард норвежців Ерлінг Голанд та вінгер сенегальців Ісмаїла Сарр. І Франція, і Норвегія достроково вийшли у плейоф чемпіонату світу з футболу. В обох збірних по 6 очок після двох турів.

Загалом у плейоф Чемпіонату світу 2026 відібралися вже шість збірних: Мексика (група A), США (група D), Німеччина (група E), Франція, Норвегія (обидві — група I), Аргентина (група J).

В останньому турі Франція та Норвегія в очному матчі розіграють між собою перше місце в групі, тоді як Сенегал та Ірак поборються за третє, яке теоретично може вивести у плейоф. Обидві гри відбудуться у п'ятницю, 26 червня.

Нагадаємо, збірна Алжиру обіграла Йорданію (2:1) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і зберегла шанси на вихід у плейоф.