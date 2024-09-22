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Українські шорт-трекісти здобули сім медалей на змаганнях у Дрездені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські шорт-трекісти здобули сім медалей на змаганнях у Дрездені
Ще одна українка Уляна Дуброва посіла третє місце, а одразу за нею фінішувала третя українська фіналістка Світлана Репецька
фото з відкритих джерел

Під час змагань Сидьорко виграла всі чотири свої забіги, а у фіналі встановила найкращий час турніру на найкоротшій дистанції – 00:45:005

Збірна України з шорт-треку блискуче виступила на міжнародних змаганнях International Invitation Cup Germany у Дрездені, виборовши 7 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

«Золото» здобули

  • Єлизавета Сидьорко на дистанції 500 м;
  • Змішана естафетна команда у складі Єлизавети Сидьорко, Світлани Репецької, Данила Федоренка та Нікіти Неміро (2000 м);
  • Жіноча естафетна команда у складі Єлизавети Сидьорко, Світлани Репецької, Ксенії Адаменко та Мирослави Селюкової (3000 м).
  • «Срібло»  здобула змішана естафетна команда у складі Ксенії Адаменко, Мирослави Селюкової, Даніїла Бергіна та Ярослава Морозова (2000 м).
Українські шорт-трекісти здобули сім медалей на змаганнях у Дрездені фото 1

«Бронзу» здобули вибороли

  • Уляна Дуброва на дистанції 500 м;
  • Владислав Неміро на дистанції 1000 м;
  • Чоловіча естафетна команда у складі Ярослава Морозова, Данила Федоренка, Даніїла Бергіна та Нікіти Неміро (5000 м).

Нагадаємо, Українські олімпійці отримають виплати за 4-6 місця в Парижі. 

Теги: Збірна України золото

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