Українські шорт-трекісти здобули сім медалей на змаганнях у Дрездені

Ще одна українка Уляна Дуброва посіла третє місце, а одразу за нею фінішувала третя українська фіналістка Світлана Репецька фото з відкритих джерел

Під час змагань Сидьорко виграла всі чотири свої забіги, а у фіналі встановила найкращий час турніру на найкоротшій дистанції – 00:45:005