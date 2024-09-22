Українські шорт-трекісти здобули сім медалей на змаганнях у Дрездені
Під час змагань Сидьорко виграла всі чотири свої забіги, а у фіналі встановила найкращий час турніру на найкоротшій дистанції – 00:45:005
Збірна України з шорт-треку блискуче виступила на міжнародних змаганнях International Invitation Cup Germany у Дрездені, виборовши 7 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
«Золото» здобули
- Єлизавета Сидьорко на дистанції 500 м;
- Змішана естафетна команда у складі Єлизавети Сидьорко, Світлани Репецької, Данила Федоренка та Нікіти Неміро (2000 м);
- Жіноча естафетна команда у складі Єлизавети Сидьорко, Світлани Репецької, Ксенії Адаменко та Мирослави Селюкової (3000 м).
- «Срібло» здобула змішана естафетна команда у складі Ксенії Адаменко, Мирослави Селюкової, Даніїла Бергіна та Ярослава Морозова (2000 м).
«Бронзу» здобули вибороли
- Уляна Дуброва на дистанції 500 м;
- Владислав Неміро на дистанції 1000 м;
- Чоловіча естафетна команда у складі Ярослава Морозова, Данила Федоренка, Даніїла Бергіна та Нікіти Неміро (5000 м).
Нагадаємо, Українські олімпійці отримають виплати за 4-6 місця в Парижі.
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