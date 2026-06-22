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Україна з рекордним числом медалей завершила Чемпіонат Європи 2026 з фехтування

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Україна з рекордним числом медалей завершила Чемпіонат Європи 2026 з фехтування
Ольга Сопіт принесла Україні історичне золото Чемпіонату Європи з фехтування
фото: Федерація фехтування України

В активі українських фехтувальників п'ять медалей різного ґатунку

Збірна України з фехтування за підсумками Євро-2026 повторила національний рекорд за кількістю нагород Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.   

На цьогорічному чемпіонаті Європи, який завершився у французькому Антоні, українські фехтувальники вибороли п'ять нагород: одне золото та чотири бронзи. Єдину золоту медаль збірній України принесла 23-річна Ольга Сопіт у особистих змаганнях у жіночій рапірі. Ця нагорода стала історичною – це перший в історії титул української рапіристки на рівні Євро.

Ще одну нагороду до свого активу Сопіт додала у командних змаганнях в жіночій рапірі, де разом з Дарією Миронюк, Аліною Полозюк та Крістіною Петровою здобули бронзу, яка також стала першою в історії України у цій дисципліні.

На подіум також підіймались українські шпажисти – у чоловічих та жіночих командних змаганнях. Українська жіноча команда оновленим складом не змогла захистити звання чемпіонок Європи, але все одно піднялась на подіум, тоді як чоловіча команда вперше за дев'ять років виграла медаль на Євро.

Єдину медаль у шаблі принесла Аліна Комащук, яка поступилася у півфіналі, але виграла бронзову сутичку.

Також за результатами Чемпіонату Європи 2026 з фехтування Україна посіла четверте місце у медальному заліку. Очолила рейтинг збірна Італії, в активі якої сім нагород: чотири золота, одне срібло і дві бронзи.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала матір'ю донечки. Дівчинку назвали Аріанною. Батько дитини – наречений українки, італійський шабліст Луїджі Самеле.

Теги: Аліна Комащук Олена Кривицька Яна Шемякіна Ольга Сопіт Фехтування Роман Свічкар

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