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«Динамо» – ЛНЗ. Прогноз і анонс на матч п'ятого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» – ЛНЗ. Прогноз і анонс на матч п'ятого туру УПЛ
Центральний матч туру відбудеться в Києві
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд прийме віцечемпіона України

Сьогодні, 6 вересня, київське «Динамо» зустрінеться з черкаським ЛНЗ у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – ЛНЗ

Лідером симпатій на 9:40 6 вересня стали підопічні Ігоря Костюка, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 1,97. Натомість на потенційну звитягу «насінників» закладено кеф 4,19. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,50. Тим часом на перемогу черкасців (0:1) закладено коефіцієнт 9,85. Зате тотал більше 3,0 оцінено кефом 3,12.

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи посередньо розпочали сезон. Зокрема, і «Динамо», і ЛНЗ програли в минулому турі УПЛ. «Біло-сині» зазнали фіаско в Чернівцях від «Буковини» (0:3). Перед цим столичний гранд здобув непросту перемогу над ковалівським «Колосом» (2:1). Забиті м'ячі оформили форвард Пономаренко та хавбек Бражко.

Натомість черкасці минулого тижня вдома програли рівненському «Вересу» (0:1). Поєдинок затягнувся майже на сім годин через повітряні тривоги, а пропустили «насінники» в доданий час. У позаминулому турі ЛНЗ переграв одеський «Чорноморець» (2:0). Голами відзначилися нападник Кравчук і півзахисник Таллес.

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли шість матчів. Перевага залишається на боці столичного гранда – три перемоги проти однієї у «насінників». Вінгер киян Ярмоленко вибився у найкращі бомбардири протистояння (три голи).

У минулому сезоні «Динамо» жодного разу не перемогло ЛНЗ. Черкасці виграли виїзний поєдинок (1:0). Єдиний м'яч оформив півзахисник Пастух. Натомість вдома команда Віталія Пономарьова розписала з «біло-синіми» нічию (0:0).

Де дивитися матч «Динамо» – ЛНЗ

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ ФК ЛНЗ

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