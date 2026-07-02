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«Ти служиш сатані». Беленюк накинувся на дворазового олімпійського чемпіона

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ти служиш сатані». Беленюк накинувся на дворазового олімпійського чемпіона
Роман Власов виявився відвертим «путіністом»
фото: ТАСС

Спортсмен і народний обранець відреагував на політичні амбіції колеги

Український борець греко-римського стилю і народний депутат Жан Беленюк записав спеціальне звернення до росіянина Романа Власова щодо планів останнього балотуватися від «Єдиної Росії» на виборах до Держдуми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Українець розніс ущент спортсмена за підтримку політичної верхівки РФ. Додатковий спалах гніву борця викликали наміри чемпіона двох Олімпійських ігор балотуватися на парламентських виборах цьогоріч. Він пригадав увесь «послужний список» Власова.

За словами Беленюка, росіянин ще до повномасштабного вторгнення РФ підписав контракт із тамтешнім військом і всіляко пропагував службу в армії. Далі він 24 лютого 2022 року публічно підтримав агресію. Утім, у патріотичному пориві поїхав рибалити на Мальдіви.

«Я хочу сказати Ромі – ти клята гнида, ти служиш сатані, ти – чорт і чмо. І таких людей слід зневажати й не тиснути їм руку, бо через таких ось прислужників подібних режимів люди гинуть щодня по всьому світу. Сьогодні в нас черговий обстріл, у нас величезна кількість жертв. Я висловлюю їм свої співчуття, ну а ти, Ромо, маєш гнити на задвірках історії разом зі своїм лідером, якого ти шануєш і поважаєш», – заявив Беленюк.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

До слова, раніше Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Зокрема, тамтешні атлети знову змагатимуться в художній гімнастиці. Вони зможуть використовувати національну символіку.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

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Теги: Жан Беленюк греко-римська боротьба Роман Власов

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