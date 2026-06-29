Україна здобула 14 нагород на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
У Будапешті завершився Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який зібрав 158 спортсменів із 27 країн
Збірна України зі стрибків у воду – у топ-3 найсильніших команд Чемпіонату Європи серед юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
У Будапешті завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який зібрав 158 спортсменів із 27 країн.
Збірна України протягом усього тижня щодня виборювала медалі та завершила турнір із 14 нагородами. У доробку нашої команди – 3 золоті , 3 срібні та 8 бронзових медалей.
Такий результат дозволив Україні посісти 3-тє місце за кількістю золотих нагород та 2-ге місце за загальною кількістю здобутих очок. Загалом представники лише 9 країн змогли піднятися на п’єдестал пошани.
Нагороди здобули:
Золото
- Назарій Кононенко (трамплін 1м, група В)
- Аліна Полонець (трамплін 3м, група В)
- Аліна Полонець (трамплін 1м, група В)
Срібло
- Назарій Кононенко і Валерій Малєєв (вишка синхрон)
- Назарій Кононенко (вишка, група В)
- Аліна Полонець і Дар’я Полякова (трамплін 3м,синхрон)
Бронза
- Софія Виставкіна, Єлизавета Дядюк, Назарій Кононенко, Валерій Малєєв (змішані командні змагання)
- Соф’я Есман і Діана Шевченко (вишка синхрон)
- Дмитро Степанов (трамплін 1м, група А)
- Софія Виставкіна (вишка, група А)
- Валерій Малєєв і Дмитро Степанов (трамплін 3м, синхрон)
- Ксенія Бочек (трамплін 1м, група А)
- Валерій Малєєв (трамплін 3м, група А)
- Ксенія Бочек (трамплін 3м, група А)
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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