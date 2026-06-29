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Україна здобула 14 нагород на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна здобула 14 нагород на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
У доробку нашої команди – 3 золоті, 3 срібні та 8 бронзових медалей

У Будапешті завершився Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який зібрав 158 спортсменів із 27 країн

Збірна України зі стрибків у воду – у топ-3 найсильніших команд Чемпіонату Європи серед юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

У Будапешті завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів, який зібрав 158 спортсменів із 27 країн.

Збірна України протягом усього тижня щодня виборювала медалі та завершила турнір із 14 нагородами. У доробку нашої команди – 3 золоті , 3 срібні та 8 бронзових медалей.

Такий результат дозволив Україні посісти 3-тє місце за кількістю золотих нагород та 2-ге місце за загальною кількістю здобутих очок. Загалом представники лише 9 країн змогли піднятися на п’єдестал пошани.

Нагороди здобули:

Золото

  • Назарій Кононенко (трамплін 1м, група В)
  • Аліна Полонець (трамплін 3м, група В)
  • Аліна Полонець (трамплін 1м, група В)

Срібло

  • Назарій Кононенко і Валерій Малєєв (вишка синхрон)
  • Назарій Кононенко (вишка, група В)
  • Аліна Полонець і Дар’я Полякова (трамплін 3м,синхрон)

Бронза

  • Софія Виставкіна, Єлизавета Дядюк, Назарій Кононенко, Валерій Малєєв (змішані командні змагання)
  • Соф’я Есман і Діана Шевченко (вишка синхрон)
  • Дмитро Степанов (трамплін 1м, група А)
  • Софія Виставкіна (вишка, група А)
  • Валерій Малєєв і Дмитро Степанов (трамплін 3м, синхрон)
  • Ксенія Бочек (трамплін 1м, група А)
  • Валерій Малєєв (трамплін 3м, група А)
  • Ксенія Бочек (трамплін 3м, група А)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: стрибки у воду спорт

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