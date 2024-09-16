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Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії
У ваговій категорії до 67 кг чемпіоном став Гнат Пак. Український каратист у фіналі з рахунком 1:0 здолав суперника з Ірландії
фото з відкритих джерел

Золото здобули Гнат Пак та Різван Талібов

Українські каратисти продемонстрували високий рівень майстерності на завершальному етапі серії А в Австрії, виборовши дві золоті та одну бронзову медалі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії фото 1

Результати  каратистів

  • Гнат Пак став чемпіоном у ваговій категорії до 67 кг, здолавши ірландського спортсмена з мінімальним рахунком 1:0.
  • Різван Талібов здобув перемогу у ваговій категорії понад 84 кг, перемігши чеського суперника з рахунком 4:1.
  • Олег Пащенко виборов бронзу у ваговій категорії до 75 кг, здолавши нейтрального атлета з рахунком 2:1.

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Теги: карате золото медалі

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