Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії
Золото здобули Гнат Пак та Різван Талібов
Українські каратисти продемонстрували високий рівень майстерності на завершальному етапі серії А в Австрії, виборовши дві золоті та одну бронзову медалі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Результати каратистів
- Гнат Пак став чемпіоном у ваговій категорії до 67 кг, здолавши ірландського спортсмена з мінімальним рахунком 1:0.
- Різван Талібов здобув перемогу у ваговій категорії понад 84 кг, перемігши чеського суперника з рахунком 4:1.
- Олег Пащенко виборов бронзу у ваговій категорії до 75 кг, здолавши нейтрального атлета з рахунком 2:1.
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