Тріумф українських паралімпійців: нові медалі в Парижі

Данило Чуфаров став бронзовим призером чоловічому на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11) з результатом 1:12.72

На восьмий день змагань українці продемонстрували дивовижні результати

Сьогодні, 5 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі українські спортсмени знову продемонстрували свою майстерність, додавши до скарбнички збірної України нові медалі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Легенда українського спорту – Оксана Ботурчук принесла срібну медаль у бігу на 100 метрів (клас Т12). У напруженому фіналі 39-річна легкоатлетка з Нікополя встановила свій новий особистий рекорд сезону з результатом 12.17 секунди, відставши лише на 0.36 секунди від кубинської чемпіонки Омари Дюран Еліас.

Для Ботурчук це вже 12-та паралімпійська медаль у кар’єрі, що підтверджує її статус однієї з найуспішніших українських паралімпійців.

Наступна медаль у плаванні дісталася – Данилу Чуфарову. Він здобув бронзову медаль у змаганнях на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11), показавши час 1:12.72.

Третє місце посіла наша команда в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем. Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали результат 2:31.53.

Нагадаємо, українець виграв історичну медаль України у шосейній гонці на Паралімпіаді-2024.