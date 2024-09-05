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Тріумф українських паралімпійців: нові медалі в Парижі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Тріумф українських паралімпійців: нові медалі в Парижі
Данило Чуфаров став бронзовим призером чоловічому на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11) з результатом 1:12.72
фото з відкритих джерел

На восьмий день змагань українці продемонстрували дивовижні результати 

Сьогодні, 5 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі українські спортсмени знову продемонстрували свою майстерність, додавши до скарбнички збірної України нові медалі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту. 

Легенда українського спорту – Оксана Ботурчук принесла срібну медаль у бігу на 100 метрів (клас Т12). У напруженому фіналі 39-річна легкоатлетка з Нікополя встановила свій новий особистий рекорд сезону з результатом 12.17 секунди, відставши лише на 0.36 секунди від кубинської чемпіонки Омари Дюран Еліас.

Для Ботурчук це вже 12-та паралімпійська медаль у кар’єрі, що підтверджує її статус однієї з найуспішніших українських паралімпійців. 

Тріумф українських паралімпійців: нові медалі в Парижі фото 1

Наступна медаль у плаванні дісталася – Данилу Чуфарову. Він здобув бронзову медаль у змаганнях на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11), показавши час 1:12.72. 

Третє місце посіла наша команда в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем. Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали результат 2:31.53.

Нагадаємо, українець виграв історичну медаль України у шосейній гонці на Паралімпіаді-2024.

Теги: рекорд Оксана Ботурчук Олександр Комаров медалі

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