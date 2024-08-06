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Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
Анастасія Горбенко народилася у родині емігрантів з України
Фото: AFP

Ізраїльтянка не встигла дістатися до плавальної арени 

Справжня драма сталася у передостанній день олімпійського турніру з плавання у закритому басейні. На дистанції 200 метрів комплексним плаванням у фіналі змагалося не 8, а лише 7 спортсменок. 

За правилами змагань, з півфіналів до фіналу виходять 8 найкращих плавчинь, а на випадок відмови від участі когось з фіналісток призначаються ще дві запасні. 

Першою з когорти нефіналісток була ізраїльська плавчиня українського походження Анастасія Горбенко. Вона отримала шанс виступити у фіналі через нездужання австралійки Елли Ремзей, однак не змогла ним скористатися. Виявилося, що плавчиня з Ізраїлю отримала повідомлення про виклик до фіналу лише за 25 хвилин до початку, чого було недостатньо для того, щоб дібратися до басейну. Горбенко була розлючена, адже вона перебувала на вечері і не була включена в процес вирішення ситуації, що склалася. 

У підсумку рішенням від ізраїльської делегації їй довелося відмовитися від фіналу. Також не з'явилася на старт і друга запасна, олімпійська чемпіонка Олімпіади-2012 Є Шивень. Саме через це на 200-метрівці комплексним плаванням виступило 7 спортсменок замість восьми.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Нагадаємо, що олімпійського чемпіона Томаса Чеккона помітили у парку сплячим: він не витримав умов проживання. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада медалі плавання Париж

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