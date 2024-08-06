Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти

Ізраїльтянка не встигла дістатися до плавальної арени

Справжня драма сталася у передостанній день олімпійського турніру з плавання у закритому басейні. На дистанції 200 метрів комплексним плаванням у фіналі змагалося не 8, а лише 7 спортсменок.

За правилами змагань, з півфіналів до фіналу виходять 8 найкращих плавчинь, а на випадок відмови від участі когось з фіналісток призначаються ще дві запасні.

Першою з когорти нефіналісток була ізраїльська плавчиня українського походження Анастасія Горбенко. Вона отримала шанс виступити у фіналі через нездужання австралійки Елли Ремзей, однак не змогла ним скористатися. Виявилося, що плавчиня з Ізраїлю отримала повідомлення про виклик до фіналу лише за 25 хвилин до початку, чого було недостатньо для того, щоб дібратися до басейну. Горбенко була розлючена, адже вона перебувала на вечері і не була включена в процес вирішення ситуації, що склалася.

У підсумку рішенням від ізраїльської делегації їй довелося відмовитися від фіналу. Також не з'явилася на старт і друга запасна, олімпійська чемпіонка Олімпіади-2012 Є Шивень. Саме через це на 200-метрівці комплексним плаванням виступило 7 спортсменок замість восьми.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Нагадаємо, що олімпійського чемпіона Томаса Чеккона помітили у парку сплячим: він не витримав умов проживання.

Олімпіада-2024. Медальний залік