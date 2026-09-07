Михайло Мудрик буде викликаний до збірної України – джерело
Укаїнський вінгер фігурує в попередніх списках Андреа Мальдери
Вінгер «Тоттенгема» Михайло Мудрик повернеться до збірної України вже у вересні. Поо це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.
25-річний футболіст фігурує у попередніх списках Андреа Мальдери, які коуч синьо-жовтих формує на найближчий збір.
5 вересня Михайло Мудрик вийшов на поел вперше більше ніж за півтора руки. СТалось це у матчі ітретього туру АПЛ, у уякому «Ноттінгем Форест» та «Тоттенгем» розписали нульову нічию.
З листопада 2024 року Михайло Мудрик не грав у футбол через дискваліфікацію, отриману після допінг-тесту, який виявив у його організмі мельдоній. Влітку 2026 року дискваліфікацію було знято через зміну правил WADA: концентрція речовини, згідно з новими нормами, була замалою.
За 28 матчів у складі збірної України Михайло Мудрик забив три голи та віддав п'ять асистів.
Михайло Мудрик приєднався до «Тоттенгема» на правах річної оренди з «Челсі». У «шпор» є опція викупу українця за 75 мільйонів фунтів.
Графік збірної України у Лізі націй
- 25.09. 21:45. Угорщина – Україна
- 28.09. 19:00. Грузія – Україна
- 02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія
- 05.10. 21:45. Україна – Угорщина
- 14.11 21:45. Північна Ірландія– Україна
- 17.11. 21:45. Україна – Грузія
Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.
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