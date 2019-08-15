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    Український борець ефектно переміг росіянина і здобув срібло чемпіонату світу (відео)

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    Андрій Джелеп поступився у фіналі японцеві Каїкі Ямаґучі - Український борець ефектно переміг росіянина і здобув срібло чемпіонату світу (відео)
    Андрій Джелеп поступився у фіналі японцеві Каїкі Ямаґучі
    UWW

    Наша команда з вільної боротьби повертається з Таллінна з двома медалями

    Українська збірна з вільної боротьби здобула дві нагороди на чемпіонаті світу серед юніорів, який завершився в Таллінні (Естонія). До золота Еріка Арушаняна у ваговій категорії до 70 кг додалося срібло Андрія Джелепа з Івано-Франківщини, який бореться у вазі до 61 кг.

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    Найефектнішу перемогу Андрій здобув у стартовій на турнірі сутичці, коли достроково, 10:0 здолав чемпіона Європи-2016 серед кадетів Аліка Хадарцева із РФ.

    У чвертьфіналі Джелеп знову достроково впорався з індійським борцем Ревіндером.

    Перші очки Андрій програв лише у півфіналі, в якому переміг 11:5 азербайджанця Асґара Маммадалієва.

    У фіналі ж Джелеп поступився 3:12 срібному призерові дорослого чемпіонату Японії Каїкі Ямаґучі.

    Таким чином, Андрій доповнив уже немаленьку колекцію титулів. Він був чемпіоном Європи і світу серед кадетів, торік став срібним призером Євро серед юніорів. Й ось тепер – друге місце на юніорській світовій першості.

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