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Відреклася від батька. Російська борчиня видалила допис про вшанування тата-окупанта

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Відреклася від батька. Російська борчиня видалила допис про вшанування тата-окупанта
У травні цього року українські захисники ліквідували окупанта та батька борчині Кудаєвої

У дописі в Інстаграмі Кудаєва прохала підписників вшанувати її ліквідованого батька-окупанта як «героя»

Російська борчиня Дінара Кудаєва видалила допис про смерть свого батька на війні проти України. У дописі в Інстаграмі вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Нагадаємо, що у травні цього року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої. Вона розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Такі її дії суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ.

Також допис Кудаєвої вподобали російські борчині Наталія Малишева та Ольга Хорошавцева, які є володарками олімпійських ліцензій. Крім того, Хорошавцева залишила свій коментар під цим постом. 

12 червня Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціацією спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби з закликом відсторонити Малишеву, Кудаєву та Хорошавцеву від змагань.

Теги: жіноча боротьба Олімпіада

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