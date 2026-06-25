Україна – Італія: де дивитися матч чоловічої Ліги націй з волейболу
Гра Україна – Італія розпочнеться у четвер, 25 червня, о 17:30 за київським часом
Чоловіча збірна України з волейболу продовжує виступи у Лізі націй 2026. Про це повідомляє «Главком».
Сьогодні, 25 червня, українські волейболісти проведуть поєдинок проти збірної Італії.
Де дивитися гру Україна – Італія
Початок гри Україна – Італія – у четвер, 25 червня, о 17:30 за київським часом.
Поєдинок буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».
Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй
- Середа, 24 червня. 17:30. Україна – Бразилія
- Четвер, 25 червня. 17:30. Україна – Італія
- П'ятниця, 26 червня. 17:30. Україна – Канада
- Неділя, 28 червня. 14:00. Болгарія – Україна
Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу.
Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.
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