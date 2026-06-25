Україна – Італія: де дивитися матч чоловічої Ліги націй з волейболу

Поєдинок Україна – Італія буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт»

Гра Україна – Італія розпочнеться у четвер, 25 червня, о 17:30 за київським часом

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує виступи у Лізі націй 2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 25 червня, українські волейболісти проведуть поєдинок проти збірної Італії.

Де дивитися гру Україна – Італія

Початок гри Україна – Італія – у четвер, 25 червня, о 17:30 за київським часом.

Поєдинок буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй

Середа, 24 червня. 17:30. Україна – Бразилія

Четвер, 25 червня. 17:30. Україна – Італія

П'ятниця, 26 червня. 17:30. Україна – Канада

Неділя, 28 червня. 14:00. Болгарія – Україна

Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу.

Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.