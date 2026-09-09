Власник «Шахтаря» поділився очікуваннями від виступів команди в Лізі чемпіонів

Донецька команда стартує у головному єврокубку вже 10 вересня

Власник «Шахтаря» Рінат Ахметов поділився очікуваннями від виступів команди у основному раунді Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Вже 10 вересня о 19:45 за Києвом донеччани зіграють з ПСВ.

Гірники вперше за два роки зіграють у основвному раунді Ліги чемпонів. Минулого сезону команда Арди Турана дісталась півфіналу Ліги конференцій, у якому з загальним рахунком 2:5 поступилась «Крістал Пелас»

Про завдання для команди

«Хвилююся. Як завжди хвилююся, перед кожним матчем хвилююся. Які цілі? Цілі прості. У нас дуже сильна команда, молода команда, у нас зібралися яскраві молоді футболісти, у яких величезне-величезне майбутнє, – у мене немає жодних сумнівів. Я думаю, що ми побачимо справжню силу своєї команди. Я вважаю, що ми впродовж турніру набиратимемо форму і ставатимемо дедалі кращими з кожною грою. Я думаю, що футболісти намагатимуться подарувати радість уболівальникам своєю яскравою атакувальною грою»

На основному раунді «Шахтар» зіграє з «Реалом», «Інтером», ПСВ, «Спортінгом», «Фенербахче», «РБ Лейпциг», АЕКом та «Слованом»

Про жеребкування

«Як ви оцінюєте, коли вам дістався «Реал»? Ви задоволені чи ні? «Інтер»… Ну, я вважаю, що це дуже сильні команди. Кожна команда заслуговує на величезну повагу. До кожної команди ми ставитимемося з великою повагою, і я думаю, що ми будемо готові. Ми будемо готові протистояти сильним командам, а що стосується результатів жеребкування, то я вам скажу після – зіграємо вісім матчів, і я вам скажу, жеребкування було хорошим чи ні»

З початку повномасштабної війни «Шахтар» проводив домашні матчі у Польщі та Німеччині, а цього сезону зіграє у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж»

Про гру на стадіоні «Стемфорд Брідж»

«Ці рішення ухвалював не я. Це рішення ухвалював менеджмент клубу, і мені здається, вони ухвалили хороше рішення. Але якщо ми програємо або не вийдемо далі, то можу сказати, що ми вже знаємо, хто винен»

Минулого сезону Рінат Ахметов відвідав матчі «Шахтаря» з АЗ Алкмаар та «Крістал Пелас»

Про плани вівідати матчі «Шахтаря»

«Побачимо»

Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів

10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45

14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00

21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00

3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45

25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00

9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45

20 січня – «РБ Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00

27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00

В УПЛ «Шахтар» йде на другому місці турнрної таблиці, маючи в свожєму активі 12 очок.

Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Карпати» з рахунком 2:1 у матчі п'ятого туру чемпіонату України.

До слова, що поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Умутом Мелером.