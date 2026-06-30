Норвегія з голом Голанна здолала Кот-д'Івуар на шляху в 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Скандинави здобули непросту перемогу над «слонами»

Національна команда Норвегії переграла збірну Кот-д'Івуару в плейоф Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту поєдинку суперники не відсиджувалися в обороні. Проте, на небезпечні моменти довелося зачекати. Аж на екваторі тайму Конан після хорошого пасу Діоманде не влучив у ближній кут із перспективної позиції.

Згодом Аєр виніс із-під порожніх воріт чи то передачу, чи то удар Пепе. «Вікінги» фактично відповіли відразу голом. Це Нуса отримав м'яч ліворуч у штрафному, хитнув оборонця і класним ударом поклав у дальній верхній кут.

Норвезька збірна майже миттєво могла подвоїти перевагу. Однак, спробу Голанна заблокували. А після розіграшу кутового Геггему та тому ж Голанну не вдалося пробити. У відповідь Агбаду після навісу відправив м'яч повз стійку з рикошетом.

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Із початку другої половини івуарійці кинулися атакувати. Протягом тривалого періоду цим випадам підопічних Емерса Фае бракувало вирішального удару. Натомість Норвегія могла забити вдруге зі стандартів – від Берге м'яч полетів у руки кіперу, а після удару Геггема сферу з лінії виніс Діалло.

Останній згодом і повернув збірну Кот-д'Івуару в гру. Півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» зіграв у стінку з Пепе, сміливо пішов на суперників у штрафному та холоднокровно пробив у дальній кут. Нюланн врятувати норвежців не зумів.

Норвезька збірна змушена була розпочинати заново. Команда Столе Сольбаккена зуміла підняти темп та уникла овертайму. Героєм нації став Голанн. Саме він замкнув передачу Берга з правого флангу, якого там вчасно відшукав Бобб.

«Слони» намагалися вдруге відновити статус-кво. Та в доданий арбітром час голкіпер скандинавів розкішно парирував постріл Діалло в дев'ятку зі штрафного. У наступному раунді Норвегія протистоятиме збірній Бразилії.

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Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2

Голи: Діалло, 74 – Нуса, 39, Голанн, 86

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.