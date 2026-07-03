«Це нагорода». Михайленко оцінив вихід збірної України U-19 у півфінал Євро-2026 з футболу

Також «синьо-жовті» кваліфікувалися на ЧС-2027

Головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував вихід «синьо-жовтих» у півфінал Чемпіонату Європи 2026 та фінальну частину молодіжної Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Збірна України U-19 за підсумками двох турів Чемпіонату Європи 2026 вийшла у півфінал, а також гарантувала собі участь у Чемпіонаті світу 2027.

«Думаю, ми принесли всім українцям трохи радості, трохи щастя на тлі всіх подій, які були (обстріл Києва). Дуже щасливий, дуже щаслива команда. Збулася наша мрія. Ми майже рік мріяли про це, вірили. Нагорода нам – вихід на чемпіонат світу та півфінал Євро.

Ми налаштовували команду, що гра не буде легкою. І той сценарій, який був, – ми його прогнозували. Хлопці – великі молодці, бо вони круто відпрацювали, грали на м'ячі, не боялися і домінували. І ще такий важливий момент, що у нас грали п'ятеро футболістів на рік молодших. Це класно.

Чому в другому матчі поспіль пропустили першими? Була помилка. Футбол складається з помилок. Хлопці – взагалі красені, що виявили характер і дві гри поспіль, програючи, виграли. Будемо пробувати виправляти це», – сказав Михайленко.

У третьому турі юніорського чемпіонату Європи збірна України зіграє з Італією в неділю, 5 липня, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, юніорська збірна України з футболу виборола путівку на Чемпіонат світу U-20 у 2027 році. Україна, яка ставала чемпіоном світу 2019 року, вперше в історії зіграє на двох поспіль розіграшах турніру. Також «синьо-жовті» змагалися на ЧС-2025, коли вибули в 1/8 фіналу. Окрім золота Чемпіонату світу 2019, на всіх інших чотирьох розіграшах мундіалю українці вибували саме в 1/8-й.