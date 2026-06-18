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Головний тренер збірної Англії поскаржився на фотографів на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Головний тренер збірної Англії поскаржився на фотографів на Чемпіонаті світу
Тухелю не сподобалася поведінка фотографів на світовій першості
фото: Getty Images

Тухель: Я благаю ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поскаржився, що натовп фотографів, який повністю загородив йому огляд гравців під час виконання національного гімну перед стартовим матчем Чемпіонату світу проти Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

«Я благаю ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну, тому що я не міг бачити свою команду під час гімну. Я чекав на цей момент. Це був дуже, дуже особливий момент, і я стояв перед стіною з 50 фотографів, на відстані півметра, і не міг побачити жодного гравця. Це трохи зіпсувало мої враження», – заявив Тухель.

Нагадаємо, Англія перемогла Хорватію у грі Чемпіонату світу.

Хід матчу 

Англійці активно розпочали зустріч і вже на старті отримали право на пенальті. Сталося це через те, що Лука Модрич у власному штрафному збив Ноні Мадуеке. Це випустило «на точку» Гаррі Кейн. Хоча претендент на Золоту бутсу не зміг переграти Домініка Ліваковича з першої спроби, він отримав ще один шанс перебити пенальті через передчасний вихід хорватського воротаря. З другої спроби капітан англійців не схибив і відкрив рахунок.

На 36-й хвилині Маріо Пашалич створив момент на правому фланзі штрафного майданчика, коли відкотив м'яч під удар Мартіну Батуріні, а той чудовим пострілом у дальню дев'ятку, який не зміг парирувати Джордан Пікфорд.

На 42-й хвилині Деклан Райс ідеально подав з кутового, а Гаррі Кейн виграв боротьбу на другому поверсі та оформив дубль. У компенсований до першого тайму час Іван Перішич виграв боротьбу після подачі та скинув м'яч уздовж воріт, де Петар Муса з кількох метрів переправив його у сітку, що зафіксувало рахунок на позначці 2:2 після надзвичайно насиченого першого тайму.

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Другий тайм англійці розпочали майже ідеально. Не минуло й двох хвилин після відновлення гри, як Джуд Беллінгем продемонстрував свою індивідуальну майстерність. Хавбек прорвався до штрафного майданчика та ударом під дальню штангу знову вивів свою команду вперед.

За п'ять хвилин до завершення основного часу Сака знайшов партнера передачею у штрафний майданчик, а Рашфорд холоднокровно пробив повз Ліваковича у нижній кут.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет L

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)

  • Голи: Кейн (12, 42), Беллінгем (47), Рашфорд (85) – Батуріна (36), Муса (45+5)

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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