Еквадор – Німеччина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Латиноамериканці спробують оформити сенсацію у квартеті

Сьогодні, 25 червня 2026 року, національна команда Еквадору на арені «Мет-Лайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме збірній Німеччини в рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Еквадор – Німеччина

Шанси підопічних Юліана Нагельсманна на 10:50 25 червня виглядають значно привабливішими, впевнені фахівці GGBET. На потенційну звитягу Бундестім закладено коефіцієнт 2,00. Тим часом на ймовірну звитягу еквадорської збірної виставлено бал 4,02. Підсумкову нічию запропоновано з кефом 2,77. Бойовий мир (2:2) оцінено коефіцієнтом 4,94. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено кеф 4,84.

Передматчевий стан команд

«Триколор» ще не перемагав на цьогорічному Мундіалі. Більше того, збірна Еквадору досі залишається без забитих м'ячів. У стартовому турі підопічні Себастьяна Беккасесе поступилися Кот-д'Івуару (0:1). Зате в другому турі еквадорці не змогли дотиснути Кюрасао (0:0).

Натомість національна команда Німеччини в стартовому турі розтрощила збірну Кюрасао (7:1). Голи до свого активу записали півзахисник Нмеча, центрбек Шлоттербек, нападник Гаверц (дубль), оборонець Браун, хавбек Мусіала та форвард Ундав. А потім Бундестім розібралася з івуарійцями (2:1). Цього разу дубль оформив Ундав.

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Історія очних зустрічей

Шляхи команди перетиналися двічі. Уперше вони зустрілися на груповому етапі Кубка світу 2006 року. Тоді впевнену перемогу здобула німецька збірна (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Клозе (двічі) та нападник Подольскі.

А в 2013 році суперники зустрілися в контрольному поєдинку. Цього разу Німеччина оформила веселішу перемогу (4:2). Дублями за Бундестім відзначилися той же Подольскі та хавбек Ларс Бендер. У складі збірної Еквадору голи до свого активу записали оборонці Валенсія і Айові.

Де дивитися матч Еквадор – Німеччина

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».