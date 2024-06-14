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Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024
У цьому відео знялися 13 гравців
скріншот з відео

«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу»

Збірна України з футболу випустила відео-звернення до світу про руйнування міст внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Суспільне.

У ролику знялися гравці збірної України, міста яких постраждали від російської агресії або є тимчасово окупованими.

У цьому відео знялися 13 гравців, які представляють наступні міста чи селища:

  • Красноград, Харківщина (Андрій Лунін та Михайло Мудрик),
  • Велика Новосілка, Донеччина (Микола Шапаренко),
  • Запоріжжя (Сергій Сидорчук), Макіївка, Донеччина (Олександр Зубкові),
  • Донецьк (Максим Таловєров та Анатолій Трубін),
  • Саки, Крим (Микола Матвієнко),
  • Радомишль, Житомирщина (Олександр Зінченко),
  • Житомир (Руслан Маліновський),
  • Черкаси (Артем Довбик),
  • Вінниця (Віктор Циганков),
  • Київ (Ілля Забарний).

За словами Михайла Мудрика, його батьки залишаються у Краснограді.

«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні», – заявив Андрій Шевченко, президент УАФ.

Нагадаємо, у Німеччині відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро 2024 – «Україно, вперед!»

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Теги: Збірна України Андрій Шевченко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Віктор Циганков Микола Шапаренко Сергій Сидорчук Андрій Лунін Микола Матвієнко Олександр Зубков Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний Михайло Мудрик

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