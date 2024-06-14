Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024

У цьому відео знялися 13 гравців

«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу»

Збірна України з футболу випустила відео-звернення до світу про руйнування міст внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Суспільне.

У ролику знялися гравці збірної України, міста яких постраждали від російської агресії або є тимчасово окупованими.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS June 13, 2024

У цьому відео знялися 13 гравців, які представляють наступні міста чи селища:

Красноград, Харківщина (Андрій Лунін та Михайло Мудрик),

Велика Новосілка, Донеччина (Микола Шапаренко),

Запоріжжя (Сергій Сидорчук), Макіївка, Донеччина (Олександр Зубкові),

Донецьк (Максим Таловєров та Анатолій Трубін),

Саки, Крим (Микола Матвієнко),

Радомишль, Житомирщина (Олександр Зінченко),

Житомир (Руслан Маліновський),

Черкаси (Артем Довбик),

Вінниця (Віктор Циганков),

Київ (Ілля Забарний).

За словами Михайла Мудрика, його батьки залишаються у Краснограді.

«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні», – заявив Андрій Шевченко, президент УАФ.

Нагадаємо, у Німеччині відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро 2024 – «Україно, вперед!»