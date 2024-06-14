Збірна України випустила щемливе відео-звернення перед Євро-2024
«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу»
Збірна України з футболу випустила відео-звернення до світу про руйнування міст внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Суспільне.
У ролику знялися гравці збірної України, міста яких постраждали від російської агресії або є тимчасово окупованими.
"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024
13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS
У цьому відео знялися 13 гравців, які представляють наступні міста чи селища:
- Красноград, Харківщина (Андрій Лунін та Михайло Мудрик),
- Велика Новосілка, Донеччина (Микола Шапаренко),
- Запоріжжя (Сергій Сидорчук), Макіївка, Донеччина (Олександр Зубкові),
- Донецьк (Максим Таловєров та Анатолій Трубін),
- Саки, Крим (Микола Матвієнко),
- Радомишль, Житомирщина (Олександр Зінченко),
- Житомир (Руслан Маліновський),
- Черкаси (Артем Довбик),
- Вінниця (Віктор Циганков),
- Київ (Ілля Забарний).
За словами Михайла Мудрика, його батьки залишаються у Краснограді.
«Наші міста теж хотіли б приймати «Євро», але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні», – заявив Андрій Шевченко, президент УАФ.
Нагадаємо, у Німеччині відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро 2024 – «Україно, вперед!»
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