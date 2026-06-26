Туреччина дотиснула США і здобула перемогу в матчі Чемпіонату світу 2026

На мундіалі триває третій тур групового етапу

Збірна США програла Туреччині (2:3) у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

З турнірної точки зору інтриги в цьому матчі не було. Американці виграли два стартові поєдинки і вже гарантували собі перше місце в групі. А от Туреччина провалила груповий етап і достроково втратила шанси на вихід у плейоф. Для команди цей матч був можливістю грюкнути дверима наостанок.

Вже на початку зустрічі суперники обмінялися голами. Американці вийшли вперед на 3-й хвилині: після подачі кутового на дальній стійці забули Трасті, який без перешкод поцілив у ворота. Турки відповіли голом Арди Гюлера – він підхопив м'яч у штрафному і з лівої пробив повз голкіпера.

В середині тайму США знову вийшли вперед після кутового, але гол Маккензі скасували через офсайд. Вже у наступній атаці турки забили вдруге: ефектну комбінацію завершив влучним ударом Кекчу.

Одразу по перерві господарі чемпіонату відігралися. Берхгальтер зіграв на підборі і з лінії штрафного влучно пробив у ближній кут. Згодом збірна США могла вийти вперед, але Ааронсон не влучив у майже порожні ворота. Далі міг забити Пулішіч – на його удар зреагував голкіпер турків Чакир, який кінчиками пальців перевів м'яч у стійку.

Матч йшов до нічиєї, але на 8-й компенсованій хвилині Туреччина таки вирвала перемогу завдяки голу Айхана. 3:2 на користь Туреччини. Американці стали переможцями групи, натомість турки, хоч і набрали три очки, але посіли останнє місце у квартеті і повертаються додому.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група D. 3-й тур

Туреччина – США 3:2

Голи: Гюлер, 10, Кекчю, 31, Айхан, 90+8 – Трасті, 3, Берхальтер, 49

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Нагадаємо, збірна Еквадору створила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Еквадорці завдяки перемозі вийшли до плейоф світової першості.