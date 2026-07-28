Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи

Чемпіонами Європи в командних змаганнях серед юніорів U21 (класичний лук) стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський

Українські лучники повертаються з Риму з золотом та сріблом

Українські лучники вибороли дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи. Про це інформує «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському Римі завершився Чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед юніорів та кадетів. Участь у змаганнях брали 376 спортсменів із 40 країн континенту, зокрема й 13 українців.

Чемпіонами Європи в командних змаганнях серед юніорів U21 (класичний лук) стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фінальному поєдинку українське тріо впевнено перемогло збірну Франції з рахунком 6:2. Це перше для України командне «золото» юніорського чемпіонату Європи в цій дисципліні з 2012 року.

Ще одну нагороду до скарбнички збірної принесла Анна Анісімова. Українка стала срібною призеркою в особистих змаганнях серед кадеток U18 (класичний лук). У фіналі вона поступилася представниці Туреччини Дюньї Єніхайят із рахунком 4:6. Це перша медаль України в цій дисципліні на юніорському чемпіонаті Європи з 2018 року.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.