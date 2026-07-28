Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Чемпіонами Європи в командних змаганнях серед юніорів U21 (класичний лук) стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський
фото: World Archery Europe, @archery_sc_elite

Українські лучники повертаються з Риму з золотом та сріблом

Українські лучники вибороли дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи. Про це інформує «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському Римі завершився Чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед юніорів та кадетів. Участь у змаганнях брали 376 спортсменів із 40 країн континенту, зокрема й 13 українців.

Чемпіонами Європи в командних змаганнях серед юніорів U21 (класичний лук) стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фінальному поєдинку українське тріо впевнено перемогло збірну Франції з рахунком 6:2. Це перше для України командне «золото» юніорського чемпіонату Європи в цій дисципліні з 2012 року.

Ще одну нагороду до скарбнички збірної принесла Анна Анісімова. Українка стала срібною призеркою в особистих змаганнях серед кадеток U18 (класичний лук). У фіналі вона поступилася представниці Туреччини Дюньї Єніхайят із рахунком 4:6. Це перша медаль України в цій дисципліні на юніорському чемпіонаті Європи з 2018 року.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: стрільба з лука спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яспер Філіпсен є одним з найкращих спринтерів у світі
Переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою
24 липня, 21:26
Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича
23 липня, 16:16
Бідний: Захист доброчесності міжнародного спорту сьогодні означає захист принципів справедливості
Бідний прокоментував ініціативу щодо призупинення фінансування МОК з боку ЄС
15 липня, 17:15
У фінальному запливі на дистанції 400 метрів комплексним плаванням Денисенко фінішував із результатом 4:23.28
Денисенко здобув бронзу юніорського Чемпіонату Європи з плавання
14 липня, 15:05
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Дев'ять країн ЄС пропонують позбавити МОК фінансування через скандальне рішення щодо Росії
14 липня, 14:43
Україна відреагувала на рішення МОК щодо російських спортсменів
Україна закликала зберегти обмеження для російських спортсменів після рішення МОК
7 липня, 22:03
МОК ухвалив скандальне рішення
МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів
7 липня, 17:58
Російські веслувальники не потрапили на важливий старт
Російські веслувальники пропустять етап Кубка світу в Канаді через відсутність віз
7 липня, 16:31
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка поскаржилася на проблеми з бензином в Росії
3 липня, 13:31

Новини

Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
Історичне досягнення. «Реал» у сезоні 2025/26 заробив більше 1,2 млрд євро
Історичне досягнення. «Реал» у сезоні 2025/26 заробив більше 1,2 млрд євро
Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Роналду зніметься в новому британському серіалі
Роналду зніметься в новому британському серіалі
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу
Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua