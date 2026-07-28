Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Українські лучники повертаються з Риму з золотом та сріблом
Українські лучники вибороли дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи. Про це інформує «Главком» з посиланням на НОК України.
В італійському Римі завершився Чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед юніорів та кадетів. Участь у змаганнях брали 376 спортсменів із 40 країн континенту, зокрема й 13 українців.
Чемпіонами Європи в командних змаганнях серед юніорів U21 (класичний лук) стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. У фінальному поєдинку українське тріо впевнено перемогло збірну Франції з рахунком 6:2. Це перше для України командне «золото» юніорського чемпіонату Європи в цій дисципліні з 2012 року.
Ще одну нагороду до скарбнички збірної принесла Анна Анісімова. Українка стала срібною призеркою в особистих змаганнях серед кадеток U18 (класичний лук). У фіналі вона поступилася представниці Туреччини Дюньї Єніхайят із рахунком 4:6. Це перша медаль України в цій дисципліні на юніорському чемпіонаті Європи з 2018 року.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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