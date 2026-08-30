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Баскетбольна збірна України втратила капітана на матч проти Чорногорії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Баскетбольна збірна України втратила капітана на матч проти Чорногорії
Денис Лукашов (ліворуч) пропустить прийдешній матч
фото: FIBA

Досвідчений баскетболіст не допоможе «синьо-жовтим» у відборі до Чемпіонату світу

Плеймейкер латвійського «Рігас Зеллі» Денис Лукашов не допоможе національній команді України в поєдинку проти збірної Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Капітан «синьо-жовтих» покинув табір команди з особистих причин. До матчу кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 продовжують готуватися 13 баскетболістів. Керманич збірної України Айнарс Багатскіс перед поєдинком обере дюжину гравців у заявку.

Матч проти балканців запланований на понеділок, 31 серпня. Поєдинок стане другим у серпневому вікні відбору. Раніше Україна здолала збірну Греції (82:76). Лукашов у тій зустрічі набрав два очки, зробив два підбирання та віддав три передачі.

Склад баскетбольної збірної України:

захисники: Олександр Ковляр, Максим Шульга, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Святослав Михайлюк

форварди: Іван Ткаченко, Олександр Кобзистий, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Данііл Шеліст, В'ячеслав Бобров

центрові: Ростислав Новицький, Дмитро Скапінцев.

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Збірна України баскетбол Денис Лукашов Федерація баскетболу України

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