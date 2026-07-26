Японський суперветеран у 59 років відзначився голом на професіональному рівні

Футбольний аксакал доклався до розгромної перемоги

Зірковий нападник японської «Фукусіми Юнайтед» Міура Кадзуйосі оформив забитий м'яч у поєдинку за вихід у Кубок Імператора проти «Івакі Фуракави» (7:0). Про це повідомляє «Главком».

Наддосвідчений форвард забив на старті другої половини. Він у дотик замкнув простріл партнера на лінію воротарського після сольного проходу. Після цього Міуру замінили.

Новий сезон суперветеран розпочав у складі колективу Третього дивізіону Джей-ліги. «Фукусіма» орендувала Міуру на всю кампанію 2026/27. Контракт нападника належить «Йокогамі».

Для 59-річного Міури цей сезон став 42-м у професіональній кар'єрі. На дорослому рівні він дебютував у середині 80-х. Розпочинав виступи японець у чемпіонаті Бразилії («Сантос», «Палмейрас», «Мацубара», КРБ, «XV листопада», «Корітіба»).

Міура залишається єдиним професіональним футболістом в історії, який грав у п'яти десятиліттях. Форвард став першим японцем, якого визнали Футболістом року в Азії (1992). Якщо він продовжить виступи навесні 2027 року, то поверне звання найстаршого гравця-професіонала всіх часів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.