Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)
Качка разом з прапором Шотландії взяла участь у марші

Збірна Шотландії з футболу має потужну підтримку на Чемпіонаті світу

Качка долучилася до маршу уболівальників збірної Шотландії в американському Бостоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У Бостоні напередодні гри збірної Шотландії проти Марокко на Чемпіонаті світу з футболу 2026 зібралися близько 50 тис. шотландських уболівальників. 

Фанати організували марш. До нього долучилася й качка разом з прапором Шотландії.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тре Крунур» яскраво стартували на турнірі
Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026
15 червня, 07:00
Почуття гумору Інфантіно спровокувало скандал
Жарт президента ФІФА про збірну Італії викликав обурення в соцмережах
13 червня, 07:54
Наставник збірної Данії заявив, що дострокове завершення матчу було легким рішенням
Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу
8 червня, 00:38
Всі 1248 гравців-учасників Чемпіонату світу пройдуть процедуру сканування перед першим матчем своєї збірної
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
3 червня, 12:03
Після невиходу на Чемпіонат світу 2026 українська команда запланувала два товариські матчі, перший з яких відбувся з Польщею
Збірна України з футболу перемогла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери Реклама
31 травня, 20:28
Андреа Мальдера: Я вирішив покластися на тих гравців, яких знаю трохи краще
Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка
30 травня, 15:38
Неймар опинився в лазареті бразильської збірної
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
28 травня, 15:44
Марку Сілва стане новим головним тренером «Бенфіки»
«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера
28 травня, 12:37
Юліан Нагельсманн повернув досвідченого воротаря
Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
21 травня, 15:20

Відео

Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)
Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)
«Не повторюйте помилок росіян!». Українські та білоруські фанати провели спільну акцію
«Не повторюйте помилок росіян!». Українські та білоруські фанати провели спільну акцію
Українець Боришполець здобув пояс IBO Continental: його яскраво привітали з перемогою
Українець Боришполець здобув пояс IBO Continental: його яскраво привітали з перемогою
Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах
Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах
Україна розгромила Чорногорію і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з сокки
Україна розгромила Чорногорію і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з сокки
Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу
Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua