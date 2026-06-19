Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)

Качка разом з прапором Шотландії взяла участь у марші

Збірна Шотландії з футболу має потужну підтримку на Чемпіонаті світу

Качка долучилася до маршу уболівальників збірної Шотландії в американському Бостоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У Бостоні напередодні гри збірної Шотландії проти Марокко на Чемпіонаті світу з футболу 2026 зібралися близько 50 тис. шотландських уболівальників.

Фанати організували марш. До нього долучилася й качка разом з прапором Шотландії.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

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