Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)
Збірна Шотландії з футболу має потужну підтримку на Чемпіонаті світу
Качка долучилася до маршу уболівальників збірної Шотландії в американському Бостоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
У Бостоні напередодні гри збірної Шотландії проти Марокко на Чемпіонаті світу з футболу 2026 зібралися близько 50 тис. шотландських уболівальників.
Фанати організували марш. До нього долучилася й качка разом з прапором Шотландії.
Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.
Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.
Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.
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